Polícia strieľala po podpredsedovi parlamentu Hrnčiarovi

Ako informovala v utorok Pluska, polícia v nedeľu prenasledovala luxusné motorové vozidlo značky BMW pre prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti.

Nakoľko vodič vozidla nereagoval na výzvu k zastaveniu, policajti použili varovné výstrely.

Po zastavení vyšlo najavo, že vo vozidle sa viezol podpredseda parlamentu a poslanec NR SR Andrej Hrnčiar (SNS).

Auto viedol príslušník Útvaru na ochranu ústavných činiteľov.

„Jednoducho došlo asi k nedorozumeniu medzi dvoma policajnými zložkami. Stalo sa to okolo jednej v noci zo soboty na nedeľu. Na ceste pod Strečnom v smere do Martina môj šofér zrejme prekročil rýchlosť, hliadka na neho zasvietila, on im blikol, ale keďže mimo obytnej zóny zastaviť z bezpečnostných dôvod nemôže, urobil tak až po zhruba desiatich kilometroch v Martine," opísal priebeh incidentu Andrej Hrnčiar.

Auto podpredsedu parlamentu údajne nemalo počas prenasledovania zapnutý maják.

Na otázku, či Hrnčiar počul varovný výstrel, reagoval slovami: „A či sa strieľalo? No, počuli sme nejaké puknutie…."

Polícia sa celým incidentom zaoberá a vyšetruje ho.