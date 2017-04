Kaliňák podporuje kritiku premiéra adresovanú RTVS

Kaliňák pritom podporuje kritické slová premiéra a svojho straníckeho predsedu Roberta Fica. Ako povedal médiám po dnešnom rokovaní vlády, bude sa „plne pridŕžať vyjadrenia pána premiéra“. Myslí si, že v RTVS „sú niektorí redaktori, ktorí sú skúsení a robia svoju prácu dobre, sú niektorí, ktorí sú nepoučiteľní, niektoré veci, ktoré naozaj nepatria do vysielacieho času RTVS. To znamená, myslíme si, že určite nejaká zmena nastať má“. Ako minister vnútra sa nechce vyjadrovať k voľbe generálneho riaditeľa, na diskusiu o voľbe šéfa RTVS v Smer-e sa teší a je presvedčený, že o tom médiá úplne informovať nebudú.

Z pohľadu Kaliňáka by Česká televízia mala byť vzor alebo model pre Slovenskú televíziu. „Keď si zoberiete skladbu programov, koľko hodín venuje denne Česká televízia životu ľudí v regiónoch, tak si myslím, že toto pre mňa absolútne absentuje, že tá verejnoprávnosť, ktorá má informovať o všetkých typoch udalostí a nevyberať si, by som povedal to, čo si môžu dovoliť komerčné médiá alebo bulvár, to si RTVS, vrátane rozhlasu dovoliť nemôže“. Ako vyplýva z programu RTVS, televízia každý pracovný deň na Dvojke vysiela Správy RTVS z regiónov a dianiu v regiónoch sa okrem bežného spravodajstva v televízii i rozhlase špeciálne venuje v regionálnom vysielaní Slovenského rozhlasu, na Rádiu Regina.

Maďarič kandidáta nehľadá

O žiadnej dohode v Smere na kandidátovi na post generálneho riaditeľa RTVS nevie ani minister kultúry a zároveň podpredseda Smer-SD Marek Maďarič, pod ktorého rezort patria i médiá. Odpoveď na to, či sa podľa neho podarí zvoliť šéfa RTVS v prvom kole voľby 22. júna, považuje za predčasnú, lebo zatiaľ nie je známe, kto sa do voľby prihlási. Až zo všetkých prihlásených kandidátov možno podľa neho dedukovať odpoveď na túto otázku. Ako pred dnešným rokovaním vlády povedal novinárom, osobne nehľadá kandidáta, ktorý by „bol priechodný pre väčšinu“.

Ako dodal, „neviem, kto hľadá kandidáta, je to normálne otvorená súťaž a keď sa prihlásia, tak potom možno budú nejaké rokovania a keď niekto hľadá aj aktívne, tak neviem, nech sa nám prihlási. Ja nehľadám“.

Výbor NR SR pre kultúru a médiá zverejnil 7. apríla výzvu na prihlasovanie kandidátov na generálneho riaditeľa RTVS. Výzva je v plnom znení dostupná na webstránkach NR SR a na webe RTVS. Záujemcovia o post šéfa verejnoprávnej rádiotelevízie musia prihlášku do voľby spolu s potrebnými prílohami doručiť parlamentu do 10. mája. Voľbe v parlamentnom pléne vyhlásenej na 22. júna predchádza 30. mája verejné vypočutie kandidátov. Prípadná opakovaná voľba by bola 29. júna. Súčasnému šéfovi verejnoprávnej rádiotelevízie Václavovi Mikovi vyprší funkčné obdobie 1. augusta.

Médiá najčastejšie ako možných kandidátov na šéfa RTVS spomínajú súčasného generálneho riaditeľa RTVS a zároveň bývalého generálneho riaditeľa TV Markíza a exšéfa Rádia Expres Václava Miku a generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry SR a exšéfa Slovenského rozhlasu Jaroslava Rezníka. Svoju možnú kandidatúru nevylúčila ani bývalá generálna riaditeľka TV Markíza Zuzana Ťapáková, ktorá sa v súčasnosti zaoberá PR a spolupracuje aj s ministerstvom zahraničných vecí. Z nich zatiaľ ako jediný oficiálne oznámil záujem kandidovať Mika.