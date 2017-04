Muža obvinili zo sexuálneho zneužívania

Policajný vyšetrovateľ v Prievidzi teraz obvinil Dušana z niekoľkých závažných sexuálnych trestných činov. Prípadom sa zaoberá i ministerstvo spravodlivosti, ktoré sľúbilo preveriť rozhodnutie súdu.

Dušan je obvinený z prečinu sexuálneho zneužívania spáchaného v súbehu s prečinom ohrozovania mravnej výchovy mládeže, zo zločinu výroby detskej pornografie a tiež z prečinu prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení.

Mužovi súd zveril dievča do opatery ešte v novembri 2015. Bol susedom jej rodiny a podľa súdu mal s dievčaťom dobrý vzťah. Matka dievčaťa mala problémy s alkoholom. „Skutkov sa mal dopúšťať v Prievidzi, keď vo svojom byte v presne nezistenom čase v dobe od 19. júna 2016 do 23. februára 2017, kedy bol zadržaný ako obvinený, vykonal minimálne jeden až dvakrát mesačne s poškodenou pohlavný styk. Týmto poškodenú zvádzal k nemravnému spôsobu života, hoci vedel, že bola osobou, ktorá mu bola zverená do náhradnej osobnej starostlivosti a že mala v tom čase len 16, respektíve 17 rokov,“ informovala trenčianska policajná hovorkyňa Elena Antalová.

Prípad začali policajti vyšetrovať už vlani v auguste, no skutok sa podarilo preukázať až 17. februára tohto roku znaleckým skúmaním pamäťového média, ktoré našli prievidzskí kriminalisti pri domovej prehliadke u obvineného. „Vyšetrovanie obdobných trestných činov je veľmi problematické, nakoľko obeť má často s páchateľom vytvorený blízky citový vzťah. To zapríčiňuje neobjektívne chápanie konania osoby, ktorá má na starosti jej výchovu a morálny rozvoj,“ dodala hovorkyňa.

Okresný súd v Prievidzi v poslednom období riešil ďalšie dva prípady sexuálneho zneužívania. Osem rokov odňatia slobody vymeral – zatiaľ neprávoplatne – 42-ročnému Ivanovi, učiteľovi súkromnej základnej školy za to, že udržiaval sexuálny pomer so svojou žiačkou, podľa obžaloby už od jej 13 rokov. Keď s ním ako 14-ročná otehotnela, zaobstaral jej učiteľ tabletku na vyvolanie potratu, ktorá je na Slovensku nelegálna.

Ďalším mužom, ktorý má skončiť za mrežami, je 20-ročný Dávid. Toho uznal súd v Prievidzi začiatkom tohto roka vinným zo zločinu znásilnenia 13-ročnej. Skutok sa stal v Nitrianskom Pravne v lete 2015. Dávid dal dievčaťu najprv vypiť vodku a neskôr s ňou mal pohlavný styk v aute. Ani tento rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, obžalovaný sa odvolal.