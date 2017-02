Liga za duševné zdravie

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 30786525

Sídlo: Ševčenkova 21, Bratislava

Bankové spojenie: SK87310000000­04170019204

Adresa webovej stránky: www.dusevnezdravie.sk

Kontakt: dusevnezdravie@ dusevnezdravie.sk

Oblasť pôsobenia: zdravie

Aktivity a projekty:

2% z dane – to je len časť vašich daní, môžete sa rozhodnúť komu ich dáte.

Spokojnosť so životom a celková kvalita života, to všetko závisí od duševného zdravia. So zlomenou dušou sa ťažko prekonávajú prekážky! Duševné zdravie stále podceňujeme – ale môžeme to zmeniť vďaka vašej podpore!

Vaše 2% môžu zachrániť život !

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Na Online poradňu na webstránke, projekt pre deti Zippyho kamaráti, informačná kampaň na zníženie diskriminácie, podpora komunitných združení na celom Slovensku.

Prečo dať daň práve nám:

Bojujeme o našu zdravú dušu – lebo so zranenou dušou sa ťažko zdolávajú bežné životné problémy.

