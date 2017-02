Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42076307

Sídlo: Zlatá Baňa 158, 082 52 Zlatá Baňa

Bankové spojenie: SK 61 7500 0000 0­040 05425962

Adresa webovej stránky: nemáme webovú stránku, ale FB áno:

Kontakt: kralovaluba@ gmail.com

Oblasť pôsobenia: šport

Aktivity a projekty:

Občianske združenie Zlatá Baňa pre všetkých bolo zaregistrované na MV SR 11. 5. 2007 pod číslom VVS 1–900–90–30180. Hlavným dôvodom vzniku združenia bolo obnoviť a udržiavať turistické trasy v okolí Zlatej Bane, aby ich mohli využívať všetci obyvatelia blízkeho i vzdialenejšieho okolia a zároveň vybudovať dôveru obyvateľov obce k svojej vlastnej histórii a hrdosť na svoje prekrásne prírodné okolie. Od svojho zaregistrovania OZ ZBPV doteraz zorganizovalo:

A) apríl – máj 2007 – nábor a následne vytvorenie tanečnej zložky FS Zlatobančan, ktorým sa rozšírila činnosť FS Zlatobančan (spočiatku mal len spevácku zložku),

B) september 2007 – „Jak bulo na Baňi“- spomienkový večer s tanečnou zábavou na vypálenie obce Zlatá Baňa 8. 9. 1944 s priamymi svedkami danej tragédie. Kultúrny program zabezpečoval FS Zlatobančan,

C) Majáles na Bani – 1. 6. 2008 – pre celú obec.

D) 2007 – 2009 – Výučba angličtiny na ZŠ na Zlatej Bani – 2 roky – dobrovoľnícky pani Zuzanou Konkoľovou.

E) september 2008 – Oprava a náter madla na schodoch ku kostolu – nebohý pán Štefan Repaský, pani Zuzana Konkoľová, pán František Pulík st. a materiál zabezpečil pán Jozef Kráľ.

F) Každý rok organizujeme brigády na vyčistenie lesa nad Zlatou Baňou (viď foto) i pri nádrži Sigord prostredníctvom dobrovoľníckych brigád.

G) 1. a 2. ročník Alfiho memoriálu na počesť náhle skonavšieho zakladajúceho člena OZ ZBPV Jozefa Floreka – marec 2013 a február 2014.

H) Od svojho vzniku doteraz členovia OZ ZBPV zabezpečujú udržiavanie bežeckej trasy počas celej zimy, v spolupráci s Lesmi SR pri úprave trasy pretínajúcej lesy v katastri obce Zlatá Baňa.

I) Od svojho vzniku doteraz sa členovia OZ ZBPV starajú každoročne o vykosenie trávy pri dvoch krížoch nad obcou, o vynesenie odpadkov, o úpravu oplotenia z brezového dreva pri pomníku turistom nad Zlatou Baňou a vynesenia odpadkov z ohnísk, ktoré sú pri pomníku postavenom pri príležitosti turistického zrazu, ale aj z ohniska pri Krivom mostíku, kde dnes stojí nový altánok so stolom a lavicami a okolo ohniska sú postavevné nové lavičky a neďaleko altánku stoja nové náučno – informačné tabule, o sporadické čistenie okolia monolytu Diany Goldschmiedtovej uprostred lesa nad bývalou baníckou osadou Dubník.

J) Realizácia projektu \„Celoročná starostlivosť o turistickú trasu pri Zlatej Bani – viacgeneračnú trasu pre veľkých i malých, pre turistov, cyklistov a bežkárov na lyžiach\“ – výstavba a oprava troch mostíkov na trase, výstavba altánku a úprava jeho okolia v rokline pri Krivom mostíku, úprava okolia dvoch prícestných krížov – obecného betónového kríža na Pustom poli a dreveného kríža pod Dubníkom, likvidácia dvoch dlhodobých čiernych skládok v lese nad Zlatou Baňou… pri haldách nad Zlatou Baňou a pri vodojeme nad Stavmi – november 2014 – november 2015.

K) 6. 6. 2015 – Juniáles na Bani

L) Máj 2014 – iniciátor celoslovenskej petičnej akcie na záchranu Skladu soli na Soľnej Bani, časti Solivaru. Všetkým členom petičného výberu sa podarilo sa nám vyzbierať spolu vyše 6000 podpisov, ktoré sme odniesli na Ministerstvo kultúry SR. Našu delegáciu v zložení: Ľuba Kráľová, predsedníčka petičného výboru, Peter Krajňák, Jozef Malinovský, Barbora Šimková, 4-člennú delegáciu petičného výboru prijal štátny tajomník MK SR.

M) 24. august – 24. december 2015 – vyhlásenie verejnej výzvy na portáli Ľudia ľuďom – Finančná zbierka na zakúpenie hodinového stroja a zvonov do historických hodín na veži Skladu soli v Prešove.

N) 14. 12. 2015 – zakúpenie zvonca k vežovým hodinám na odbíjanie času počas celých a polovičných hodín – za 1429,20 eur od firmy Elekon, s.r.o. z Liptovského Hrádku a jeho odovzdanie do používania Technickému múzeu v Košiciach a jeho prevádzke, múzeu Solivar v Prešove. 24. 12. 2015 – úspešné uzavretie verejnej výzvy OZ Zlatá Baňa pre všetkých.

O) Zorganizovanie Silvestra na Zlatej Bani 2015 – na obecnom úrade v obci Zlatá Baňa.

P) September 2016 – zorganizovanie verejnej opekačky a prípravy balkánskeho jed. la Peka na ohnisku pri altánku pri Krivom mostíku..

R) 28. 1. 2017 – 1.ročník Zlatobanskej stopy – v spolupráci s obcou Zlatá Baňa a Lesnou správou v Kokošovciach, Lesy SR, OZ, Prešov

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Na výstavbu a opravu mostíkov na bežeckej a turistickej trase na masíve bývalej úzkokoľajky, ktoré pomáhajú bežeckým lyžiarom v zime a cyklistom od jari do jesene lepšie zvládať členitosť terénu pri bežkovaní a bicyklovaní. Opravili sme aj niektoré náučné tabule.

Prečo dať daň práve nám:

Aby sme sa aj naďalej mohli starať o bežecké a turistické trate nad Zlatou Baňou v okrese Prešov v Slanských vrchoch. Postavili sme mostíky, náučné tabule na turistickej trase, altánok a ohnisko – v jednej krásnej rokline, ktorú hojne navštevujú turisti z celého okolia Zlatej Bane i mesta Prešov, no drevo na altánku, mostíkoch i tabuliach bude potrebné postupne vymeniť. Aj k tomu by nám mohli poslúžiť 2% z Vašich daní. V roku 2018 chceme zorganizovať 2. ročník Zlatobanskej stopy, na organizáciu ktorého by sme taktiež mohli použiť Vami darované 2% z dane.

