Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - SPOSA Turiec

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42223661

Sídlo: Boženy Nemcovej 2, Martin

Bankové spojenie: SK56 7500 000­0 0040 2223 8­480

Adresa webovej stránky: www.sposaturiec.sk

Kontakt: z.ondrouskova@ gmail.com

Oblasť pôsobenia: sociálne

Aktivity a projekty:

Organizujeme voľnočasové aktivity pre deti a ich rodiny, pobyty v prírode, spoločné oslavy (nielen) detských sviatkov. V januári 2016 sme zrealizovali aj 1. ročník benefičného plesu SPOSA Turiec. Pravidelne sa stretávame v spoločných priestoroch, aktuálne majú rodiny s deťmi možnosť pracovať s logopedičkou a špeciálnou pedagogičkou. Rodinám poskytujeme často 1. pomoc a podporu po stanovení autizmu, snažíme sa ich usmerniť a zabezpečiť tak včasnú intervenciu, ktorá vedie k lepším vyhliadkam začlenenia do väčšinovej spoločnosti.

Na čo šli 2 % z dane v roku 2016:

Niektoré rodiny dostali financie na terapeutické vedenie v centre pre deti a žiakov s autizmom. Peniaze nám dopomohli zúčastniť sa rehabilitačného plávania, ale aj letného pobytu pre celé rodiny. V neposlednom rade boli peniaze použité aj na vytvorenie balíčkov pre deti na Medzinárodný deň detí a Vianoce, ktoré si mnohé rodiny dovoliť z vlastných finančných zdrojov nemôžu.

Prečo dať daň práve nám:

Rok 2017 je pre nás nesmierne výnimočný. Činnosť nášho občianskeho združenia by sa mala presťahovať do väčších, vyhovujúcejších priestorov, ktoré pomôžu integrovať všetky služby podpory pre rodiny s deťmi s autizmom, ktoré poskytujeme. Vytvárame priestor, ktorý v našom regióne ešte nie je, a snažíme sa ho tvoriť v súlade s potrebami a záujmami týchto detí v akomkoľvek veku. Bude to miesto oddychu, vzdelávania, ale najmä radosti a spolupatričnosti. 2% nám výrazne pomôžu dobudovať a vybaviť tieto priestory podľa našich predstáv, ale aj predstáv týchto výnimočných detí.

