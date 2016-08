Kľúčový človek od daniarov odstúpil

V súvislosti s pôsobením Čecha boli spomínané úspechy daňovej kobry pri odhaľovaní daňových únikov. Najmä v prípade DPH sa výber dane za posledné roky zvýšil o stámilióny eur. Na druhej strane bolo jeho meno v anonymnom liste, podľa ktorého mal Čech spolu so šéfom Finančnej správy Františkom Imreczem zaistiť, aby sa stoplo vyšetrovanie podozrivého vyplatenia 8-miliónových vratiek DPH podnikateľovi Ladislavovi Bašternákovi.

Imrecze poprel, že by on alebo Čech ovplyvňovali vyšetrovanie. Podľa jeho slov v tom čase, keď sa začal prípad vyšetrovať, on nastúpil do funkcie a Čech ešte na Finančnej správe nepôsobil.

"Prípad sa stal v úvode roku 2012. Subjekt, o ktorom sa rozprávame, dostal registráciu na DPH vo februári 2012. Zhodou okolností ide o obdobie, keď finančná správa skolabovala a pracovala manuálne. Neexistovali žiadne informačné systémy, menilo sa viac ako 100 daňových úradov.

Inšpekcia ešte v roku 2014 preverila činnosť kontrolórov a konštatovala, že všetko prebehlo v súlade so zákonom. Rovnako preverila aj obvinenie z údajného ovplyvňovania výkonu kontroly zo strany Finančnej správy SR. Nikto v tomto procese ovplyvňovaný nebol," povedal v nedávnom rozhovore pre denník Pravda Imrecze.

Na prípad podozrivých vratiek z roku 2012 upozornili políciu práve daniari. Následne však nepodali už napísanú sťažnosť proti tomu, že orgány činné v trestnom konaní nenašli porušenia zákona pri podozrivých vratkách.

Prípad sa opätovne začal vyšetrovať až po jeho medializácii v tomto roku. Zároveň opozícia, najmä strany OĽaNO-NOVA a SaS, žiadajú odchod Imreczeho a Čecha, ako aj premiéra Roberta Fica a ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Opozícia argumentuje tým, že premiér býva v bytovom komplexe Bonaparte, za ktorým ako developer stojí práve Bašternák. Kaliňák zase odkúpil od Bašternáka podiel vo firme a ako minister vnútra má pod sebou políciu. Kaliňák však tvrdí, že do vyšetrovania nezasahuje. Koalícia Kaliňáka podržala vo funkcii, s tým, že dosiaľ nebolo potvrdené spáchanie trestného činu.

Kvôli kauze Bašternák a s tým súvisiacich útokov zo strany médií a niektorých poslancov parlamentu sa v júni vzdala prípadu vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry. Tvrdila, že útoky sa dotýkali aj jej rodiny, priateľov a známych.

Prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľa Špirka, ktorý prípad dozoroval, zase nedávno obvinili zo zneužitia právomocí verejného činiteľa, keďže pri výsluchu osoby odsúdenej za daňové podvody nebol prítomný advokát. Generálna prokuratúra však nedávno vyhovela Špirkovej sťažnosti a uznesenie o vznesení obvinenia zrušila.