Fínsko ako prvý štát únie otestuje zaručený príjem pre všetkých

Fínom do 9. septembra predložili na verejnú konzultáciu návrh zákona, podľa ktorého by sa všeobecný základný príjem otestoval na 2000 ľuďoch v produktívnom veku, ktorí by boli náhodne vybraní zo všetkých obyvateľov. Vplyvy všeobecného základného príjmu by sa potom porovnali s kontrolnou skupinou ľudí rovnakého typu, ktorí by žiadny zaručený príjem nepoberali.

Projekt je súčasťou volebných sľubov, s ktorými prišiel centristický premiér a bývalý podnikateľ Juha Sipilä. Predseda vlády dúfa, že zavedenie všeobecného základného príjmu prispeje k zvýšeniu zamestnanosti a zjednodušeniu systému sociálnych dávok.

Experiment so zaručeným príjmom sa má v januári 2017 rozbehnúť aj v holandskom meste Utrecht. Na celoštátnej úrovni ale garantovaný príjem pre všetkých občanov odmietli na začiatku júna v referende vo Švajčiarsku. Podľa návrhu mal byť 2500 frankov mesačne bez ohľadu na to, či dotyčný pracuje, alebo je nezamestnaný. Na druhú stranu chcelo Švajčiarsko zrušiť všetky sociálne dávky, podpory a príspevky.