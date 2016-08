Reštaurácia si vybavila bločky za 37-tisíc eur

Mnohí podnikatelia, ktorí bločky musia vydávať, ako napríklad prevádzkovatelia barov či reštaurácií alebo obchodu s oblečením, ich v snahe zvýšenia zisku zákazníkom vôbec nevydávajú, resp. tlačia falošné účtenky. Niektorí z nich totiž síce vydajú bloček na zakúpený tovar spĺňajúci všetky náležitosti, ale v pamäti registračnej pokladnice sa uloží iná suma. Môže sa napríklad stať, že zákazník si síce kúpil topánky za 40 eur, no obchodníkovi sa v pamäti pokladnice uložili vložky do topánok za 10 eur, čím odvedie štátu aj nižšiu daň, ako by mal.

Na najnovší prípad s odhaleným krátením dane z pridanej hodnoty na registračných pokladniciach upozornili nitrianski daňoví kontrolóri. Reštaurácia, ktorú kontrolovali, mala v účtovníctve zahrnuté falošné doklady z elektronickej registračnej pokladnice (ERP) vo výške 37-tisíc eur.

„Kontrolóri z Daňového úradu Nitra sa pri kontrole dane z príjmov právnickej osoby stretli s ojedinelým prípadom. Kontrolovaná reštaurácia mala vo svojom účtovníctve zahrnuté aj doklady z elektronickej registračnej pokladnice, ktoré boli falošné. Zistili to, keď si išli overiť informácie vo firme, ktorá reštaurácii dodávala suroviny na prípravu obedov. Nitrianski kontrolóri si náklady reštaurácie išli preveriť priamo k dodávateľskej firme,“ opisuje danú situáciu hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková. Majiteľovi ukázali pokladničné doklady, ktoré si reštaurácia dala do svojich nákladov a tvrdila, že ich vydal práve on. Porovnávané doklady z ERP sa však nezhodovali, mali iný typ písma a ďalšie znaky.

„Dodávateľ sa ako svedok vyjadril, že doklady, ktoré mala reštaurácia vo svojom účtovníctve, ich pokladňa netlačí a nikdy ich nevydal. Išlo o bločky, ktorými deklarovala úhradu dodávateľských faktúr vo výške 37-tisíc eur. Podnikateľa, majiteľa reštaurácie, ktorý si falošné bločky zahrnul do svojho účtovníctva, čaká za svoje konanie pokuta,“ dodala Macíková.

Od júla pritom na Slovensku platí takzvaná priama trestnoprávna zodpovednosť firiem, ktorá môže prísnejšie trestať nepoctivých podnikateľov. Napríklad ak sa podnikateľovi preukáže neodvádzanie alebo krátenie daní, súd môže nariadiť za určitých okolností až zrušenie firmy. Nepoctivému podnikateľovi bude môcť takisto vymerať peňažnú pokutu od 1,5 tisíca až do výšky 1,6 milióna eur.

Obchodníkom pri vydaní zlého dokladu alebo nevydaní žiadneho bločku hrozí pokuta od 330 eur až do 3 300 eur pri prvom porušení, pri druhom môžu udeliť pokutu až do výšky 6 600 eur. Pri treťom pochybení môžu daniari prevádzku zatvoriť a obchodníkovi odobrať živnostenské oprávnenie. Pri prvom opakovanom a pri každom ďalšom porušení zákona bude súčasne s pokutou uložený aj zákaz predaja tovaru alebo poskytovania služby v lehote do 48 hodín.