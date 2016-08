Najvyšší slovenský most bude na Kysuciach aj atrakciou

Spolu s dokončením úseku D3 Svrčinovec – Skalité na severe Slovenska dostanú vodiči už o niekoľko mesiacov možnosť jazdiť po najvyššom moste na Slovensku a v strednej Európe. Nový most dostal meno Valy. Mostná konštrukcia sa bude týčiť vo výške 81 metrov, pričom piliere budú ukotvené hlboko v zemi. Celková dĺžka mosta dosiahne 591 metrov.

"Výška najvyššieho piliera je 78 metrov, pričom v najvyššom bode sa most nachádza 81 metrov (33 poschodí) nad terénom. Z dôvodu takejto výšky mosta a únosnosti podložia bolo potrebné základy zakopať do hĺbky 18 metrov,“ povedal Ľubomír Palčák, šéf Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

Most sa po dokončení stane kysuckou atrakciou. Pre rozvoj turistického ruchu ho chce využiť obec Čierne, v katastri ktorej stoja ďalšie štyri mosty na diaľnici D3. Pod mostom bude viesť po starej ceste cyklochodník do českej Hrčavy a do poľskej Jaworzynky. „Naším zámerom je prepojiť cestami našu obec s Poľskom i Českom. Aby sme dostali krásny okruh cez tri štáty,“ povedal starosta Čierneho Pavol Gomola. Most sa navyše nachádza blízko oblasti, kde sa stretávajú hranice troch štátov: Slovenska, Poľska a Česka. Priamo z mosta je možné všetky tri štáty vidieť.

Najvyššia mostná stavba prekonáva dolinu tvorenú masívmi hôr Valy (606 m.n.m) a Kozové vŕšky (627 m.n.m) spolu s údolím Valovho potoka. Názov Valy však údajne pochádza až zo stredoveku, podľa náleziska historického opevnenia. „Sú to zemné valy z čias stredoveku. Pevnostný systém sa ťahá až do poľského Koniakowa. Dalo ich vybudovať tešínske kniežatstvo na obranu,“ priblížil starosta obce Čierne.

"V bezprostrednej blízkosti novovybudovaného mostu sa v minulosti nachádzalo pohraničné opevnenie. Tento hraničný val bol vybudovaný pred 18. storočím a rozprestieral sa na celom vrchole kopca a jeho južnom svahu. Hraničný val tvorili malé pevnosti a jeho úlohou bolo strážiť hranice. Most prechádza ponad potok a dve poľné cesty,“ spresňuje hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.

Samotná konštrukcia mosta bude mať dve krajné opory a osem pilierov. Ide o komôrkový železobetónový most. Výstavba bola realizovaná technológiou letmej betonáže v kombinácii s podpernou skružou. V súčasnosti sa na moste vykonávajú finálne práce. Celý úsek by mal byť odovzdaný spolu s nadväzujúcim úsekom D3 Skalité – štátna hranica s Poľskom podľa informácií na internetovej stránke NDS v októbri tohto roka. Oba úseky však budú otvorené v polovičnom profile.

Výstavba úseku sa oficiálne začala v októbri 2013. Diaľničiari podpísali zmluvu na výstavbu už 28. júna toho istého roku s víťazom súťaže Združením D3 Svrčinovec – Skalité. Jeho súčasťou sú firmy Váhostav, Doprastav, Metrostav a Strabag. Konzorcium sa zaviazalo, že diaľnicu postaví za 329,88 milióna eur, čo predstavuje 90 percent z pôvodne predpokladanej sumy 365,61 milióna eur.

Vozidlám na moste hrozí nebezpečenstvo prameniace zo silných bočných nárazov vetra. Z tohto dôvodu diaľničiari použijú po prvýkrát na Slovensku vetrolamy, ktoré vozidlá ochránia pred silnými pohybmi vetra. V súčasnosti sa vetrolamy používajú na diaľničných mostoch vo Francúzsku alebo napríklad v Chorvátsku.

Po novom moste na Kysuciach bude denne prechádzať takmer 5-tisíc vozidiel. „Na základe výstupov nášho dopravného modelu z roku 2015 sa vo výhľadovom roku 2020 na úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité – štátna hranica s Poľskom predpokladá intenzita dopravy na úrovni 4¤850 vozidiel denne v profile. Z uvedenej intenzity tvorí 2¤430 vozidiel ťažká doprava, čo predstavuje 50,1-percentný podiel. Úsek diaľnice D3 postavený v polovičnom profile výrazne ovplyvní organizáciu dopravy nielen v prihraničnom území SR, ale aj na komunikáciách priľahlých regiónov v Poľsku a Česku,“ dodáva Palčák.

Nie je však vylúčené, že v budúcnosti vznikne na Slovensku ešte vyšší most. V súčasnosti štát stále musí dokončiť niekoľko úsekov najmä diaľnic D1 a D3 v komplikovaných prírodných podmienkach. V budúcnosti sa navyše počíta s prepojením Ružomberka s Banskou Bystricou prostredníctvom rýchlostnej cesty R1 vedúcej popod Donovaly. Stavitelia a projektanti však musia počítať s ustanoveniami noriem o smerovom a výškovom vedení. Stavba navyše musí mať optimalizované finančné náklady.