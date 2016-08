Irak chce v OPEC-u aktívne rokovať o podpore cien ropy

„Irak chce hrať aktívnu úlohu pri podpore cien ropy, ale chce si udržať (trhový) podiel zodpovedajúci jeho zásobám,“ citoval ministra jeho hovorca. Irak chce podľa ministra tiež „posilniť úlohu OPEC pri zabezpečovaní rovnováhy na trhu s ropou“.

Členovia OPEC by sa mali budúci mesiac neformálne stretnúť v Alžírsku na Medzinárodnom energetickok fóre. Saudskoarabský minister energetiky Chálid Fálih v polovici augusta vyhlásil, že členovia OPEC budú v rámci tohto stretnutia rokovať s nečlenskými krajinami o krokoch na podporu cien. Tento týždeň však Fálih povedal, že na trhu v súčasnosti nie je potrebný žiadny výraznejší zásah. Saudská Arábia je kľúčovým členom OPEC a najväčším exportérom ropy na svete.

Iracký premiér Hajdar Abad v utorok povedal, že jeho krajina v súčasnosti ťaží menej ropy, než by mala. Naznačil tak, že iracká vláda nemá v úmysle produkciu ropy obmedzovať. Irak je v rámci OPEC druhým najväčším producentom ropy za Saudskou Arábiou.

Jeden z predstaviteľov irackého ministerstva ropného priemyslu agentúre Reuters povedal, že vláda zváži predaj ropy prostredníctvom Iránu, ak stroskotajú rozhovory s kurdskou autonómnou oblasťou o zdieľaní príjmov z vývozu irackej ropy cez Turecko.

Kurdská autonómna oblasť má pod kontrolou ropovod do Turecka. „Ak rokovania skončia bez dohody, začneme hľadať inú cestu pre predaj svojej ropy, pretože potrebujeme peniaze,“ uviedol predstaviteľ ministerstva.

V Iraku na príjmoch z ropy závisí zhruba 95 percent verejných výdavkov. Iracká ekonomika sa teraz stretáva s problémami pre nízke ceny ropy aj kvôli vojne proti ozbrojencom z teroristickej organizácie Islamský štát (IS).

Dohoda medzi Irakom a Iránom by podľa zdroja z odvetvia mohla fungovať tak, že Irán by dovážal irackú ropu do svojich rafinérií a zo svojich prístavov by v mene Iraku vyvážal zodpovedajúce množstvo vlastnej ropy.