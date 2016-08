Technické problémy na letisku vo Viedni postihli desiatky letov

Stovky cestujúcich tak na letisku uviazli, uviedla agentúra APA. Z internetových stránok pražského letiska Václava Havla vyplýva, že bol zrušený let Austrian Airlines z Prahy do Viedne s odletom o 18:40 a spoj dopravcov Austrian Airlines, Air Malta a Croatia Airlines z Viedne do Prahy s príletom o 18:00.

„Vzhľadom k technickým problémom pri prenose letových dát medzi spoločnosťami Eurocontrol a Austro Control môže dochádzať k oneskoreniu alebo rušeniu letov,“ uviedlo viedenské letisko na svojej facebookovej stránke a odporučilo cestujúcim, aby pre bližšie informácie kontaktovali svojho letecké prepravcu.

Spoločnosť Austro Control zabezpečuje riadenie letovej prevádzky nad Rakúskom.

Oneskorili sa lety napríklad z Benátok alebo Kolína nad Rýnom, neodletela lietadlá z Viedne do Tunisu, Londýna či Zürichu. Problémy sa dotkli leteckých prepravcov ako je Lufthansa, British Airways, LOT, Finnair alebo Turkish Airlines.

V súčasnej dobe môže na viedenskom letisku pristávať len obmedzený počet lietadiel. Hovorca Austrian Airlines povedal, že pre cestujúcich, ktorí na letisku uviaznu, bolo pripravených 500 ležadiel.

Situácia by sa mala v pondelok vrátiť do normálu. „Bolo mi povedané, že ten technický problém bude asi vyriešený ešte v nedeľu večer,“ cituje APA hovorcu Austrian Airlines. „Dnes večer bude ešte panovať určitý chaos,“ dodal.