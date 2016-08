Exguvernér: Británia mimo EÚ bude môcť zmeniť ekonomiku

Ekonomika krajiny sa v záujme udržateľnejšej budúcnosti bude musieť tak či tak preorientovať z domácej spotreby na vývoz a prepad libry po hlasovaní Britov o odchode z EÚ je na to najlepšia príležitosť, povedal King v pondelkovom vydaní denníka The Times.

„Britská ekonomika by musela nájsť novú rovnováhu tak či tak, tak v EÚ, ako aj mimo nej. Potrebujeme výmenný kurz, ktorý bude oveľa bližší úrovniam polovice roka 2013,“ povedal bývalý guvernér, ktorý je teraz členom Snemovne lordov s titulom lord King of Lothbury. V čele Bank of England stál v rokoch 2003–2013.

Libra po júnovom referende stratila proti váženému košu mien deväť percent. „Máme teraz lepšiu pozíciu pre preorientovanie ekonomiky,“ povedal King, a znovu sa tak vyslovil proti prevažujúcemu názoru, podľa ktorého dopadne britská ekonomika po odchode z EÚ zle.

Výskum, ktorý pred referendom zverejnila Bank of England spolu s ministerstvom financií a niekoľkými univerzitami, ukazoval, že britská produktivita po „brexite“ dlhodobo utrpí a krajina na tom bude v horizonte 15–20 rokov horšie. King ale také predpovede ostro kritizoval.

„Nešťastným aspektom tejto kampane boli vládne prognózy možných dôsledkov brexitu, ktoré boli nevyhnutne vysoko špekulatívne, najmä ak sa týkali dlhodobých výhľadov,“ povedal. „Jediná čestná odpoveď ohľadom dlhodobých dôsledkov je, že v skutočnosti nič nevieme,“ dodal bývalý guvernér.