Rok lacného tankovania potrvá aj po dovolenkách

Momentálne tankovanie mierne zdraželo oproti posledným týždňom, ale rok lacného tankovania by sa aj napriek týmto výkyvom mal udržať. Analytici očakávajú, že by sa ceny pohonných hmôt mali po miernom raste ďalšie mesiace zastabilizovať.

„V uplynulom týždni vzrástli priemerné ceny benzínu o 1,8 a priemerné ceny dieselu o 1,6 centa. Pri oboch vidíme v najbližších 3 týždňov priestor pre nárast zhruba o ďalšie tri centy," povedal analytik X-Trade Brokers Kamil Boros. Dôvodom je reakcia trhov na vyhlásenia krajín OPEC-u (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu), že by sa na mimoriadnom stretnutí v Alžírsku 26. septembra mali dohodnúť na znížení ťažby ropy vo svete. Podľa posledných údajov Štatistického úradu SR sa priemerné ceny v sledovanom období od 15. 8. do 21. 8. pohybovali v prípade 95-oktánového benzínu na úrovni 1,209 eura za liter a nafta dosiahla priemernú cenu 1,036 eura za liter. Rastúca cena ropy má aj makroekonomický podtext. Ak zostane na súčasnej úrovni, tak je veľmi pravdepodobné, že koncom roka začne stúpať inflácia v celej eurozóne.

Vojna ropných mocností

Momentálne ťažia svetové ropné mocnosti viac ropy, ako je trh schopný absorbovať, čo tlačí cenu komodity už druhý rok nadol. Kým v lete v roku 2014 stála ropa 115 dolárov za barel, začiatkom tohto roka sa dostala na historické dno k 30 dolárom za barel. Posledné vyhlásenia krajín OPEC-u, že po dvoch rokoch nezhôd by všetci mali jednotne pristúpiť k znižovaniu ťažby, a dokonca aj štátov mimo OPEC-u ako Rusko, vyvolali na trhu mierny optimizmus. Ten sa prejavil v cenách ropy na svetových komoditných trhoch navýšením z júlových 42 dolárov za barel na 50 dolárov za barel v auguste. S miernym časovým oneskorením toto zvyšovanie pocítili aj slovenskí motoristi na drahšom tankovaní. „Predpokladám však, že k obmedzeniu ťažby nedôjde. Trhy sa v tomto ohľade až príliš spoliehajú na slová kľúčových účastníkov septembrového mimoriadneho zasadania OPEC-u. Pritom v ich záujme môže byť ceny v krátkom čase tlačiť nahor náznakmi, že dohoda na obmedzení ťažby je možná," vysvetlil Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm finančnej skupiny Roklen. V uplynulých dňoch cenu ropy zvýšila aj správa, že sa na rokovaní zúčastní aj Irán.

„Lenže nie je v záujme Iránu ani v záujme ďalšieho veľkého hráča Saudskej Arábie obmedzenie ťažby. Irán sa k niečom takému uchýli pravdepodobne až vtedy, keď zvýši svoj objem ťažby na úrovne pred uvalením sankcií. Saudská Arábia zase bude ďalej pracovať na tom, aby uchránila svoj podiel na trhu. Obmedzenie si tak naozaj želajú len štáty typu Venezuela, ktoré na zvrátenie súčasnej politiky OPEC-u nemajú dostatočnú silu," komentoval Kovanda. Teherán plánuje do marca budúceho roka zvýšiť ťažbu ropy na 4,6 milióna barelov a vývoz na 2,2 milióna barelov denne. Irán teraz potrebuje príjmy z ropy na to, aby rýchlo vybudoval ekonomiku. Vzhľadom na nízke náklady na ťažbu sa mu oplatí pri súčasnej cene ťažiť a dodávať surovinu na trhy.

„Sme veľmi skeptickí, čo sa týka toho, že k dohode o zmrazení produkcie dôjde. Keď k nej nedošlo pri cene ropy pod 40 dolárov za barel, tak sa len ťažko dohodnú v situácii, keď ropa Brent stojí okolo 50 dolárov za barel a tlak na zmrazenie ťažby je nižší. Navyše je potrebné dodať, že v USA sa už niektorí bridlicoví producenti začali vracať na trh a ťažba v USA v posledných týždňoch pozvoľna rastie. Toto nie je situácia, keď by Saudská Arábia chcela zmrazovať ťažbu a cez vyššiu cenu tak vyzvať ďalších amerických bridlicových ťažiarov, aby sa vrátili na trhy," poznamenal Boros.

Dopyt po palivách slabne

V súčasnosti denná nadprodukcia ropy dosahuje úroveň takmer 2 milióny barelov. „Na novú dlhodobejšiu cenovú rovnováhu si tak bude musieť trh ešte počkať," uvádza Národná banka Slovenska vo svojej štúdii. Kľúčový je pritom dopytový potenciál Číny, ktorá je druhým najväčším spotrebiteľom ropy na svete a napriek spomaleniu dynamiky stále patrí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky. Čína doviezla v júli 7,35 milióna barelov ropy denne, čo je najnižší údaj od januára tohto roka. Podobne nízky bol aj import iných energetických komodít.

Medzinárodná energetická agentúra nedávno redukovala svoj odhad rastu dopytu po rope vo svete aj v roku 2017, čo podľa analytikov potvrdzuje presilu tlaku na pokles ceny suroviny v ďalších mesiacoch, nie jej rast. Jej údaje taktiež odhaľujú, že v júni boli zásoby ropy v krajinách OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) na rekordnej úrovni 3,07 miliardy barelov. „Ceny ropy sa budú do konca tohto roka preto pohybovať v pásme 40 až 50 dolárov za barel. Obmedzenie ťažby pochopiteľne nemožno vylúčiť, ale je to ten výrazne menej pravdepodobný scenár. Ak by k nemu predsa len došlo, krátkodobo môže cena ropy vystreliť práve na 60 dolárov za barel. Potom však dôjde k jej poklesu," doplnil Kovanda. Podľa jeho slov môžeme byť po neúspešných rokovaniach OPEC-u svedkami ešte mierneho poklesu ceny ropy a následne cien pohonných látok aj na slovenských čerpacích staniciach. „Očakávam klesajúci trend ceny ropy po neúspešných rokovaniach," doplnil Kovanda.

Aké sú dohody

Kartel OPEC by mal podľa plánov, s ktorými ide na septembrové rokovanie, ťažiť do budúcna najviac 32 miliónov barelov ropy denne. Celková ponuka na globálnom trhu by sa tak pohybovala na úrovni okolo 90 miliónov barelov. Ťažba krajín OPEC-u je momentálne najvyššia od roku 2008, a to na úrovni vyše 33 miliónov barelov ropy denne. Saudská Arábia v júli tohto roka produkovala 10,67 milióna barelov ropy denne. Ide o nedávny produkčný vrchol z júna 2015. Rusko vyprodukovalo v júli tohto roka takmer 10,9 milióna barelov denne, pričom išlo o postsovietsky rekord. Ak by sa na zmrazení ťažby ropné krajiny v najbližších týždňoch dohodli, išlo by o ich prvý kompromis po 15 rokoch, ku ktorému mali pristúpiť aj Rusko, Mexiko či Omán. Ďalšie stretnutie OPEC-u je naplánované na 30. november tohto roka vo Viedni.