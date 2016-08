Cenová vojna na železnici sa skončila zdražovaním

Za koľko sme cestovali a cestujeme najrýchlejšími IC vlakmi? Posledný piatok pred príchodom konkurencie 12. decembra 2014 sa lístok z hlavného mesta do Košíc dal kúpiť za 20 až 24 eur. Ďalší piatok štátna Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pod tlakom konkurencie predávala popoludní bežným cestujúcim rovnaký lístok už od 12,90 eura a RegioJet od 13,30 eura. A za koľko možno cestovať IC vlakom RegioJetu do Košíc najbližší piatok popoludní 2. septembra? Ceny sú od 21,50 do 33,70 eura. Kto pôjde o pol šiestej ráno, môže si kúpiť lístok od 12,10 eura.

RegioJet tvrdí, že priemerné ceny lístkov budú aj tak nižšie o 30 percent oproti stavu pred jeho príchodom na trh. Dôkaz v podobe údajov o tom, koľko ľudí cestuje v špičke drahšie ako v minulosti a koľko lacnejšie mimo špičky, však dopravca tají. „Ospravedlňujem sa, ale toto sú údaje, ktoré sú obchodného charakteru a nemám možnosť vám ich poskytnúť,“ povedal Aleš Ondrůj, hovorca spoločnosti RegioJet.

Súkromný dopravca naznačuje, že zdražovanie bolo aj dôsledkom toho, že štát od novembra 2014 začal ponúkať rýchliky a osobné vlaky pre študentov a dôchodcov zadarmo. RegioJet bol aj preto pri uvádzacích cenách v strate.

Najlacnejšiu alternatívu, ako absolvovať po koľajniciach trasu medzi našimi najväčšími mestami dlhú 445 kilometrov, predstavujú štátom dotované rýchliky, na ktoré štát predáva lístky za 18,76 eura. Rýchliky majú kvalitnejšie vozne po tom, čo štát zrušil svoje IC vlaky. Súčasná vláda ich má v pláne obnoviť.

Súkromný dopravca po skončení štátnych IC vlakov sľúbil zvýšiť kapacitu svojich vlakov tak, aby pokryl aj výpadok štátnych IC-čiek. Namiesto šiestich vozňov plánoval nasadiť súpravy s 13 vozňami. Správca koľají štátne Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) mu to však neumožnili pre obmedzenú dĺžku nástupišťa na Hlavnej stanici v Bratislave. Namiesto 13 vozňov tak RegioJet jazdí len s 10 vozňami. Štátne IC vlaky predstavovali komerčný projekt ZSSK. Na svoju prevádzku nemohli získavať dotácie zo štátneho rozpočtu ako bežné rýchliky. Jazdili medzi Bratislavou a Košicami po trase cez Žilinu. Cestu dokázali zvládnuť za 5 hodín. V súčasnosti to rýchlikom trvá o 57 minút dlhšie.

Rok a pol konkurencie na trase Bratislava – Košice

plné cestovné štátna ZSSK štátna ZSSK súkromný RegioJet rýchlik IC IC december 2014 18,76 € 20–24 € od 9 € august 2016 18,76 € zrušené od 12,10 €, v špičke od 21,50 €

Pred príchodom konkurencie štátne IC vlaky jazdili na trase medzi dvoma najväčšími slovenskými mestami za 20 až 24 eur. Suma závisela od predstihu, v ktorom si cestujúci lístok kúpil. Denne jazdili štyri páry vlakov, v ktorých boli radené najlepšie vozne ZSSK. V roku 2013 pritom IC vlaky odviezli 690-tisíc ľudí a jazdili obsadené na 70 až 75 percent. V tom istom roku nedotované vlaky dosiahli stratu 2,8 milióna eur.

RegioJet po svojom príchode na hlavnú železničnú trať zaviedol bez akýchkoľvek dotácií cestovné vo výške 9 eur. Okrem toho zákazníkom začal ponúkať dovtedy nadštandardné služby. Cestujúci dostávali kávu alebo balenú vodu zadarmo, dennú tlač, dostupné bolo wi-fi pripojenie alebo zábavný portál či detské kupé.

Cenovú bitku dvoch dopravcov ovplyvnilo aj zavedenie bezplatného cestovného pre študentov a dôchodcov od 17. novembra 2014. Vybrané skupiny cestujúcich tak môžu využívať bezplatnú dopravu v štátnych rýchlikoch, expresoch a osobných vlakoch. Za prvý rok fungovania využilo bezplatnú prepravu 24 miliónov cestujúcich, čo bolo 43 percent zo všetkých cestujúcich v rýchlikoch a osobných vlakoch. Dané opatrenie však odobralo istú časť cestujúcich tak štátnym IC vlakom, ako aj žltým vlakom súkromného dopravcu, kde nie je možné získať bezplatný lístok.

Štátne železnice reagovali na príchod konkurencie znížením ceny cestovného a v marci 2015 navyše došlo k výraznej redukcii spojov. Zo 45 párov jazdiacich týždenne zostalo v prevádzke len 21 párov. Znížením počtu vlakov chcel štát zmazať stratu, ktorú vytvárali. Nakoniec sa však štátnemu dopravcovi ZSSK nepodarilo znížiť stratu pod 1,2 milióna eur. RegioJet obviňoval ZSSK z podnákladovej ceny IC vlakov. Prevázkovateľ žltých vlakov krátko pred oznámením konca prevádzky stratových spojení štátnych IC vlakov pohrozil odchodom z trate medzi Bratislavou a Košicami.

Koncom minulého roka však spoločnosť ZSSK rozhodla, že prevádzku IC vlakov ukončí 8. januára 2016. „Ekonomická kondícia InterCity vlakov sa tri roky systematicky zlepšovala, stratu sme každoročne radikálne znižovali. Po príchode konkurencie počet cestujúcich klesol. Nedokážeme tak dostať tieto vlaky do kladných čísiel“ uviedol Pavol Gábor, vtedajší generálny riaditeľ ZSSK.

Štát tak odstránil konkurenciu žltým súkromným vlakom. Štátom dotované rýchliky sú totiž pomalšie a stoja vo viacerých staniciach. Očakávalo sa, že RegioJet po odstúpení konkurencie z trate začne zdvíhať ceny. V úvode tohto roka RegioJet zdražil cestovné v najvyťaženejších vlakoch na 13,30 eura. Následne ďalšie úpravy cestovného smerom nahor prišlo v marci 2016, keď najdrahšie lístky v triede Standard zdraželi z 13,30 eura na 18,70 eura. V stredne vyťažených spojoch stúplo najnižšie cestovné na 13,30. Najnižšie 9-eurové lístky zostali len v najmenej vyťažených vlakoch.

Minulý týždeň došlo k poslednej úprave cien, keď boli 9-eurové lístky zrušené aj v najneobľúbe­nejších vlakoch a nahradilo ich cestovné vo výške 12,10 eura. Lístky v hodnote 13,30 eura zdraželi na 14 eur. Cenový strop v triede Standard stúpol na 21,50 eura. Cestujúci však v najobľúbenejších vlakoch lacnejšie lístky nezískajú ani keď si ich kupujú s miernym predstihom. Rezervačný systém súkromníka ponúka na vybrané vlaky aj na niekoľko dní dopredu len cenu 21,50. Aj napriek tomu, že vlak nie je vypredaný.