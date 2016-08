Odškodnenie od VW kolektívne žiada 210-tisíc Američanov

Vyplýva to z podania na federálny súd od advokátov zastupujúcich majiteľov áut pri kolektívnej žalobe, ktorí sa snažia o definitívne schválenie odškodnenia 475 tisíc majiteľov Volkswagenov. Z dokumentu vyplýva, že 235 majiteľov áut požiadalo, aby sa na nich nevzťahovalo odškodnenie v rámci kolektívnej žaloby a podnikajú vlastné právne kroky.

Okresný sudca Charles Breyer odškodnenie v celkovej sume 15 mld. USD predbežne schválil a konečné rozhodnutie sa očakáva 18. októbra. Dohoda o odškodnení ráta s tým, že nemecká automobilka vynaloží do 10 mld. USD na spätné odkúpenie alebo opravy vozidiel Volkswagen a Audi a s vyplatením majiteľom áut po 5 100 až 10 tis. USD.

V podaní na súd zo strany advokátov zastupujúcich majiteľov áut pri kolektívnej žalobe sa konštatuje, že na odškodnenie sa zaregistrovalo zhruba 44 percent majiteľov vozidiel so zmanipulovanými emisnými testami. Dokument konštatuje, že to je „pozoruhodná úroveň participácie v programe, do ktorého je možné sa zapájať až do septembra 2018.“