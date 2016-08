Zamestnanci v slovenskom Volkswagene zvažujú štrajk

Medzi robotníkmi sa preto čoraz viac hovorí o štrajku. Odbory už v polovici septembra ohlásili oficiálny dvojhodinový protest. Ten reálne ukáže, aký veľký je hnev kmeňových zamestnancov.

„Vedenie spoločnosti hodilo cez palubu vyše 10-tisíc služobne starších zamestnancov. V 25-ročnej histórií Volkswagenu na Slovensku nemali ľudia prichádzajúci do fabriky také benefity ako dnes. To by samo osebe bolo v poriadku, ale výhody nových zamestnancov sú vyššie ako ich služobne starších kolegov, čo v poriadku rozhodne nie je. Preto pripravujeme protest a ak sa vedenie podniku neumúdri, vlna protestov bude narastať,“ povedal šéf odborov v podniku Zoroslav Smolinský.

Dôvodom zvýhodňovania je nedostatok pracovnej sily

Bratislavský Volkswagen v týchto mesiacoch realizuje nábor tisíc pracovníkov, pretože rozširuje výrobu o nový model Touareg, Audi Q8 a kompletná výroba Porsche Cayenn. Podľa odborov sa celkový počet zamestnancov vyšplhá z minuloročných 10-tisíc až na 12-tisíc. Dôvodom zvýhodňovania nových zamestnancov je nedostatok pracovnej sily v Bratislavskom kraji, kde nezamestnanosť dosahuje len 5,04 percenta.

„Noví zamestnanci majú pol roka nárok na bezplatnú dopravu. Zároveň im vo dvoch fázach bude vyplatený motivačný bonus vo výške 500 eur. Na obidve spomínané výhody už existujúci zamestnanci nemajú nárok. Ľudia s niekoľkými rokmi odpracovanými vo Volkswagene to cítia ako nespravodlivosť a sú právom nahnevaní,“ pokračoval Smolinský.

„Desať rokov robím vo firme ako drak. Dokážem kvalitne spraviť svoju robotu a ak je treba, stihnem aj pomôcť novým kolegom. Nikdy som za to nič nemal, ale čert to ber, aj ja som kedysi začínal,“ povedal Milan, ktorý si neželal zverejniť celé meno. Dnes ani on, ani jeho ďalší kolegovia už nechcú pomáhať začínajúcim robotníkom. „My skúsení zamestnanci v prípade problémov vždy spravíme robotu aj za nových ľudí. Napriek tomu nie my, ale noví zamestnanci budú tí, čo dostanú odmeny 500 eur. Vedenie podniku sa zbláznilo, inak si to vysvetliť neviem,“ myslí si Milan.

Odborom v okamžitom vyhlásení štrajku bráni zákon

Fabrika slová odborárov nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. „Volkswagen Slovakia je stabilným zamestnávateľom s dlhoročnou tradíciou, ktorý poskytuje zamestnancom bohatý sociálny program a množstvo výhod. Nastavený je tak, aby z neho mohli čerpať všetky skupiny zamestnancov a aby si v ňom každý, služobne mladší aj starší, našiel výhody pre seba alebo pre svoju rodinu. Niektoré benefity sú závislé od počtu odpracovaných rokov, napríklad príspevok pri pracovnom jubileu, vianočný príspevok a podobne. Iné môžu zamestnanci čerpať od začiatku pracovného pomeru. Sociálny program je pružný a pravidelne sa prispôsobuje zamestnancom,“ reagovala Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa podniku.

Odborom aktuálne v okamžitom vyhlásení štrajku bráni zákon. Výrobu môžu prerušiť iba vtedy, ak nepríde k dohode v kolektívnom vyjednávaní o zvyšovaní platov a nastavení sociálnych benefitov. Preto odborári zvolili najprv verejný protest, k štrajku môže dôjsť najskôr až o pár mesiacov. Dovtedy sa však obe strany môžu dohodnúť na nastavení rovnakých benefitov.

Napriek týmto problémom bratislavská automobilka dlhé roky patrí medzi najlepšie platiace firmy na Slovensku. Priemerné hrubé platy vo Volkswagene Slovakia sú bez započítania manažmentu na úrovni 1 795 eur.

Závod už dnes bojuje o zamestnancov s konkurenčným trnavským podnikom PSA Peugeot Citroën. Bitka o šikovných ľudí sa ešte viac zostrí vybudovaním závodu automobilky Jaguar Land Rover v priemyselnom parku v Nitre. Okrem toho kvalifikovaných pracovníkov ťahá aj žilinská Kia Motors Slovakia.

Bratislavský podnik Volkswagenu patrí medzi motory domácej ekonomiky a minulý rok sa v ňom vyrobilo viac ako 397-tisíc nových automobilov. Celkový obrat automobilky v roku 2015 dosiahol len na Slovensku hodnotu 7,2 miliardy eur. Koncom roka 2016 sa v Bratislave ako v jedinom automobilovom závode na svete bude pod jednou strechou vyrábať až šesť modelov – Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Škoda Citigo, SEAT Mia a Porsche Cayenn. V budúcom roku má pribudnúť nová výroba Audi Q8.