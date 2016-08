Google plánuje v USA konkurovať Uberu. Využije na to Waze

S odvolaním sa na nemenovaný zdroj to napísal americký denník The Wall Street Journal (WSJ). Google, ktorý je súčasťou konglomerátu Alphabet, by tak vstúpil na silne rastúci, avšak tvrdo konkurenčný trh s takouto službou. Na ňom teraz hrá prím jeho niekdajší spojenec Uber a konkurenčná služba Lyft.

Pilotný program pre zdieľanú jazdu zahájil Google v máji v oblasti svojho kalifornského ústredia. Niekoľko tisíc pracovníkov z konkrétnych firiem tak môže využívať aplikáciu Waze, ktorá ich prepojí s dochádzajúcim kolegami. Túto službu Google plánuje na jeseň sprístupniť všetkým používateľom tejto aplikácie v oblasti San Francisca, povedal zdroj WSJ.

Aplikácia Waze, ktorú Google kúpil v roku 2013, zabezpečuje navigáciu a poskytuje informácie o dopravnej situácii v reálnom čase. Na rozdiel od Uberu a Lyftu, ktoré fungujú predovšetkým ako alternatívna taxislužba využívajúca súkromné ​​vozidlá jednotlivcov, chce Waze prepojiť potenciálnych pasažierov s vodičmi, ktorí sa už uberajú rovnakým smerom. Cieľom je podľa firmy znížiť cestovné natoľko, že vodiči už nebudú považovať za potrebné, aby fungovali ako taxi.

V terajšom pilotnom programe platia klienti poplatok do výšky 54 centov za jednu míľu, ako úhradu nákladov za benzín a údržbu áut. Samotný Google žiadny poplatok nevyberá.

Google bol jedným z prvých investorov do Uberu. V roku 2013 do neho vložil 258 miliónov dolárov.