USA rozčúlil verdikt Bruselu vymáhať od Apple miliardy

Šéf Applu Tim Cook k rozhodnutiu Bruselu, podľa ktorého Írsko v minulých rokoch poskytlo firme neoprávnené daňové výhody vo výške až 13 miliárd eur, povedal, že môže ohroziť v Európe pracovné miesta.

„Kroky komisia by mohli ohroziť a podkopať zahraničné investície, podnikateľskú klímu v Európe a veľmi dôležitého ducha hospodárskej spolupráce medzi USA a EÚ,“ uviedol podľa agentúry Reuters hovorca ministerstva financií USA.

Postup Európskej komisie voči americkým spoločnostiam pôsobiacim v EÚ vyvolal už skôr ostrú reakciu amerického ministerstva financií. Podľa jeho názoru sa Európska komisia neprimerane zameriava na firmy z USA a vytvára „nadnárodný daňový úrad“. Komisia už zasiahla proti americkému reťazcu Starbucks a vyšetruje ďalšie americké spoločnosti Amazon a McDonald's.

Šéf Applu Cook povedal, že jeho firma žiadne špeciálne dohody s Írskom neuzavrela a že sa takmer 36 rokov od chvíle, keď v írskom Corku otvorila svoju továreň, riadila miestnymi zákonmi.

Rozhodnutie komisie podľa neho môže viesť k stratám pracovných miest v Európe. Apple zamestnáva v Írsku takmer 6000 ľudí, pripomenul Cook. Dodal, že očakáva úspech odvolania svojej firmy proti verdiktu.

„Európska komisia začala kroky, v rámci ktorých prepisuje históriu Applu v Európe, ignoruje írske daňové zákony a stavia na hlavu medzinárodný daňový systém,“ uviedol Apple. „Bude to mať hlboké a škodlivé dôsledky pre investície a pre tvorbu pracovných miest v Európe,“ dodala firma.

Dublinský expert na firemné dane Peter Vale z účtovnej firmy Grant Thornton podľa agentúry AP spočítal, že ak rozhodnutie Bruselu potvrdí odvolací orgán, bude to stáť Apple spolu 19 miliárd eur. Apple musí podľa komisie Írsku vrátiť celý daňový nedoplatok plus úroky za niekoľko rokov dozadu.

Pre Írsko by už suma 13 miliárd eur bola takmer nepredstaviteľným príspevkom do rozpočtu, ktorý je po dlhovej kríze stále vo vysokom deficite. Ak by Apple túto sumu Dublinu zaplatil, predstavovalo by to približne 2 825 eur na každého obyvateľa krajiny a štátny rozpočet by to prvýkrát za desať rokov vrátilo do kladných čísel, spočítala AP. Írsky štát vlani minul 48,5 miliardy eur, z toho len 13 miliárd eur na zdravotníctvo, a vykázal deficit takmer päť miliárd eur.

Írsky minister financií Michael Noonan ale platby od firmy odmieta a označil rozhodnutie komisie za „bizarné politické cvičenie“. „Nemajú v daniach žiadne právomoci a cez údajnou štátnu pomoc si iba otvárajú zadné vrátka, aby mohli ovplyvňovať daňovú politiku jednotlivých krajín, aj keď podľa európskych zmlúv sú dane vecí suverénnych vlád,“ povedal Noonan.

Európska komisia dospela k záveru, že dve daňové rozhodnutie z rokov 1991 a 2007 výrazne a neoprávnene znížili dane, ktoré firma v krajine platila, a Apple musí celý zistený nedoplatok Dublinu vrátiť aj s úrokmi. Daňové zaobchádzanie v Írsku spoločnosti Apple umožňovalo, aby sa vyhla zdaneniu takmer všetkého zisku z predaja svojich produktov v celej Európskej únii, uviedla komisia. Apple sa totiž rozhodol vykazovať celý predaj v Írsku, nie v krajinách, kde svoje produkty skutočne predal.