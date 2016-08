Rezort hospodárstva stále počíta s projektom vodnej elektrárne Ipeľ

Ministerstvo predpokladá, že nová veľká vodná elektráreň by sa mohla uviesť do prevádzky niekedy po roku 2025. Realizácia projektu však bude podľa rezortu hospodárstva závisieť od vývoja medzinárodného trhu s elektrinou a od rozhodnutí strategického investora, ktorý sa má na realizácii tohto projektu podieľať.

„Pripojenie elektrárne Ipeľ do prenosovej sústavy si taktiež vyžiada rozsiahle investície. Vybudovaní elektrárne by sa však výrazným spôsobom zvýšila spoľahlivosť dodávok elektriny na našom území, nakoľko pôjde o flexibilný zdroj s vynikajúcimi regulačnými schopnosťami,“ konštatuje rezort hospodárstva.

Vodnú elektráreň Ipeľ chce postaviť bratislavská akciová spoločnosť Hyco. Firme sa už podarilo získať pre svoj projekt od ministerstva hospodárstva osvedčenie. Bez spomínaného osvedčenia nemôže investor začať výstavbu energetického zdroja či infraštruktúry. Malo by ísť o prečerpávaciu vodnú elektráreň s výkonom 560 megawattov. Investor ju chce postaviť v katastrálnom území Ďubákovo a Ipeľský Potok nad vodnou nádržou Málinec.

Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ by s týždenným cyklom prečerpávania bola schopná presúvať víkendovú “prebytkovú” energiu z jadrových elektrární do obdobia špičkového zaťaženia v pracovných dňoch. Pritom by táto vodná elektráreň bola podľa ministerstva optimálnym vyrovnávacím prvkom nárazovej výroby veterných a fotovoltických elektrární. Podľa starej energetickej politiky, platnej do konca roka 2014, výstavba prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ si mala vyžiadať zhruba 900 miliónov eur a mala mať výkon 600 megawattov.