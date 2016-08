Wizz Air zavedie novú leteckú linku z Bratislavy do Tuzly

Letecké spojenie bude fungovať trikrát týždenne, v pondelok, v stredu a v piatok. Ako v stredu informovali aerolínie, Tuzla sa tak po macedónskom Skopje stane druhou destináciou, ktorú bude Wizz Air prevádzkovať z Bratislavy. Letenky do Tuzly a späť sú v predaji od 31. augusta na portáli leteckého dopravcu.

Wizz Air na Slovensku prevádzkuje tri pravidelné linky zo základne v Košiciach na letiská Londýn (Luton), Bristol a Doncaster (Sheffield). Z Popradu zabezpečuje lety do Londýna (Lutonu) a z Bratislavy do macedónskeho Skopje. Spoločnosť vlani prepravila na vtedajších piatich pravidelných linkách z Košíc a Popradu do štyroch destinácií a späť 243 218 cestu­júcich. V porovnaní s rokom 2014 to znamenalo nárast o 96 %. Wizz Air prepravil za ostatných dvanásť mesiacov na všetkých svojich linkách celkovo 20 miliónov cestujúcich. V minulom roku previezol spolu 19 miliónov pasažierov, čo bolo medziročne o 3,2 milióna ľudí, resp. o pätinu viac.

Spoločnosť Wizz Air so sídlom v Budapešti je najväčší nízkonákladový letecký dopravca v strednej a vo východnej Európe. V súčasnosti prevádzkuje flotilu 71 Airbusov A320 a A321, vyše 420 leteckých spojení z 25 základní a spája 124 destinácií v 38 krajinách. Spoločnosť má 2 800 zamestnancov a je kótovaná na londýnskej burze.