Kanadská ekonomika klesla najprudším tempom za sedem rokov

Kanadský štatistický úrad v stredu oznámil, že hrubý domáci produkt (HDP) sa v ročnom prepočte prepadol o 1,6 percenta. Ekonomiku nepriaznivo zasiahol tak pokles vývozu, ako aj výpadok v ťažbe ropy, ktorý spôsobili rozsiahle lesné požiare.

Hospodársky pokles bol najprudší od druhého štvrťroku 2009. Za prvé tri mesiace tohto roka pritom ešte kanadská ekonomika rástla tempom 2,5 percenta.

„Je to do značnej miery v súlade s očakávaním. Vzhľadom k tým požiarom to mohlo byť aj horšie,“ povedal k hospodárskemu vývoju za druhý štvrťrok analytik Sal Guatieri z maklérskej spoločnosti BMO Capital Markets. „Jasne to potvrdzuje neuspokojivý klesajúci trend exportu v posledných mesiacoch. Sčasti to súvisí s tými požiarmi, odráža to ale aj hospodárske spomalenie v USA. Našťastie sa americká ekonomika v poslednej dobe zlepšuje,“ poznamenal analytik.

V júni dosiahla kanadská ekonomika rast 0,6 percenta, čo signalizovalo príchod hospodárskeho oživenia. „Štvrťrok skončilo v celkom dobrom tóne. Spotrebitelia naďalej míňajú,“ upozornil Guatieri. „Rozhodne ale potrebujeme, aby sa začal zotavovať export,“ dodal.

Kanadské akcie začali stredajšie obchodovanie miernym poklesom, ktorý ale odrážal najmä pokles cien ropy a zlata. Klesali aj finančné tituly. Hlavný index burzy v Toronte asi pol hodniny po začatí odpisoval zhruba 0,2 percenta na 14 653 bodov. Zostáva tak v blízkosti ročného maxima.