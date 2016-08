Írsko sa zatiaľ nedokázalo zhodnúť na postupe v kauze Apple

Európska komisia v utorok uviedla, že Írsko počas niekoľkých rokov poskytovalo spoločnosti Apple neoprávnené daňové výhody, a firma by tak mala na daniach doplatiť rekordných až 13 miliárd eur plus úroky. Írsky minister financií Michael Noonan potom oznámil, že so závermi komisie hlboko nesúhlasí a požiada vládu o rozhodnutie, aby sa krajina odvolala.

Vláda po stredajšej vyše päťhodinovej debate odložila ďalšie rokovanie na piatok. Vtedy by podľa nej malo padnúť rozhodnutie. Írsko má na odvolanie čas zhruba dva mesiace.

Niektorí voliči vyjadrujú údiv nad tým, že vláda by mohla byť ochotná vzdať sa peňazí, ktoré by stačili na financovanie zdravotných služieb v krajine na celý jeden rok. Práve to zrejme rokovanie vlády o odvolaní komplikuje, napísala agentúra Reuters.

Noonan v utorok zdôraznil nutnosť brániť integritu írskeho daňového systému a daňové istoty pre podnikateľov. Pripomenul tiež, že daňové otázky sú v kompetencii členských krajín únie. Írsko sa domnieva, že spoločnosť Apple zaplatila plnú výšku daní a nebola jej poskytnutá žiadna štátna pomoc.

Odvolanie proti rozhodnutiu Európskej komisie sa chystá podať aj spoločnosť Apple. Komisia sa podľa Applu snaží prepísať históriu firmy v Európe, ignoruje írske daňové zákony a na hlavu prevracia medzinárodný daňový systém.

Šéf Applu Tim Cook vo vyhlásení tiež varoval pred ohrozením pracovných miest v Európe. Uviedol, že firma žiadne špeciálne dohody s Írskom neuzavrela a že sa takmer 36 rokov od chvíle, kedy v írskom Corku otvorila svoju továreň, riadila miestnymi zákonmi.

Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) v stredu uviedla, že rozhodnutie komisie by mohlo pomôcť výrazne znížiť írsky dlh, ale mohlo by tiež podkopať pozíciu írskej vlády.

„Suma 13 miliárd eur nie je pre ekonomiku veľkosti Írska bezvýznamná,“ uviedol zástupca S&P Moritz Kraemer. Upozornil, že suma zodpovedá viac ako piatim percentám hrubého domáceho produktu Írska. Podiel írskeho dlhu na HDP sa teraz pohybuje okolo 94 percent.

Kauza Apple by podľa S&P mohla destabilizovať súčasnú írsku vládu. „Ak sa vláda rozhodne neprijať 13 miliárd eur v čase, keď vyhlasuje, že nie je dosť peňazí na pokrytie verejných potrieb, mohlo by ju to poškodiť v očiach verejnosti, čo by oslabilo jej pozíciu,“ povedal Kraemer agentúre Reuters.