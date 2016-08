Poľská Solidarita navrhuje za predaj v nedeľu dva roky za mrežami

Zákaz nedeľného predaja má podľa televízie TVN 24 postihnúť väčšinu obchodov v krajine, nemá sa týkať len benzíniek, pekární, kvetinárstiev či lekární. Za porušenie bude hroziť nielen pokuta, ale aj väzenie.

Návrh bude v piatok predložený parlamentu ako občianska iniciatíva, podporená už 350 000 podpismi, ohlásil predseda odborového zväzu Piotr Duda pri oslavách výročia vzniku Solidarity. Štrajky pred 36 rokmi donútili komunistickú vládu súhlasiť so vznikom prvých nezávislých odborov vo východnom bloku.

Súčasná Solidarita má blízko k vládnucej konzervatívnej strane Právo a spravodlivosť, ktorá má pohodlnú väčšinu v oboch komorách parlamentu. Podľa predsedu Dudu však bude podpisová kampaň pokračovať až do chvíle, keď zákon podpíše prezident Andrzej Duda.

V Poľsku nejde o prvý pokus o zákaz nedeľného predaja, ale predchádzajúce iniciatívy zlyhali, hoci ich podporovala vplyvná katolícka cirkev. Od roku 2007 v krajine platí zákaz predaja počas 12 štátnych a cirkevných sviatkov.

Podľa návrhu sa má zákaz vzťahovať „na všetky objekty, v ktorých sa vykonáva predaj tovaru a výrobkov, a to v podobe obchodov, stánkov, pultov, veľkoskladov, skladov stavebnín či zásielkových domov“. Vzťahoval by sa aj na frančízy, zmluvných agentov a obchodných cestujúcich.

Predloha však podľa televízie počíta s množstvom výnimiek. Zákaz by sa netýkal „zlatej“ a „striebornej“ nedele pred Vianocami, poslednej predveľkonočnej nedele, ako aj posledných nedelí v januári, júni a auguste. Výnimku by za určitých podmienok mohli dostať aj novinové kiosky, obchodíky so suvenírmi, predajne v hoteloch a nemocniciach či obchody na letiskách a staniciach.

TVN 24 pripomenula, že v EÚ neexistujú v tomto smere spoločné predpisy. Rozhodnutie o nedeľnom predaji prináleží členským štátom, a tak v deviatich z 28 krajín platia viac či menej prísne obmedzenia, v ostatných štátoch možno nakupovať podľa ľubovôle.