Briti stavajú prognózy naruby, priemysel raketovo rástol

Priemyslu pomohol prepad libry po júnovom referende, ktorý podporil vývoz. Vyplýva to zo štvrtkovej správy výskumných firiem Markit a CIPS o augustových výsledkoch ankiet medzi nákupnými manažérmi.

Index nákupných manažérov, ktorý je ostro sledovaným ukazovateľom aktivity v sektore, vzrástol minulý mesiac o plných päť bodov na desaťmesačné maximum 53,3 bodu. Vykázal tak jeden z najväčších vzostupov vo svojej dvadsaťpäťročnej histórii. V júli pritom klesol na trojročné minimum 48,3 bodu. Hodnota nad 50 bodmi ukazuje rast aktivity.

Štvrtkové údaje znova naznačujú, že britská ekonomika si po júnovom hlasovaní o odchode z EÚ vedie oveľa lepšie, než sa čakalo. Na finančných trhoch to vyvolalo dohady, že centrálna banka bude musieť upustiť od ďalšieho znižovania úrokových sadzieb a ďalších opatrení, ktorými po referende podporila ekonomiku.

Správa spolu s dohadmi o úrokoch Bank of England viedla k prudkému vzostupu libry, ktorej kurz po údajoch stúpol voči doláru aj euru až o jedno percento. Libra pritom hneď po referende v júni stratila k obom menám viac ako desať percent.

Podľa očakávaní výrazne vzrástli exportné zákazky, ktoré stúpli najrýchlejšie za viac ako dva roky. Údaje ale ukázali taktiež oživenie aktivity zamerané na domáci trh.

Ak by podobné oživenie ako priemysel vykázal budúci týždeň aj oveľa väčší sektor služieb, ktorý sa zameriava na domácich spotrebiteľov, prinútilo by to rad ekonómov prehodnotiť bezprostredné dopady referenda na britskú ekonomiku, uviedla agentúra Reuters. Týkalo by sa to aj Bank of England, teda centrálnej banky, ktorá teraz predpovedá, že ekonomika v druhom polroku prestane rásť. Dala tiež najavo, že je pripravená ďalej znižovať základnú úrokovú sadzbu. Banka ju začiatkom augusta znížila na nové minimum a obnovila podporné nákupy dlhopisov.

Po referende sa napriek všeobecným predpokladom ukázalo, že spotrebiteľské výdavky v Británii zostali na vysokej úrovni, aj keď firmy dočasne obmedzili investície. Markit uviedol, že podniky minulý mesiac obnovili výrobné aktivity, ktoré v júli utlmili, pretože videli, že dopyt zákazníkov sa vrátil do normálu.

Pokles kurzu libry na druhej strane zvyšuje inflačné tlaky. Anketa u nákupných manažérov ukázala, že ceny vstupov sa zvýšili najrýchlejšie za viac ako päť rokov a výrobcovia zvyšovali svoje ceny najvýraznejšie od polovice roka 2011.