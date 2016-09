Apple vidí za pokutou politiku, Brusel to odmieta

Komisia prišla s požiadavkou na doplatenie daní v utorok. Írsko podľa nej počas mnohých rokov poskytovalo spoločnosti Apple neoprávnené daňové výhody. Cook si v rozhovore nebral servítky a obvinenia komisie označil za „politickú hovadinu“. „Domnievam sa, že tu ide o túžbu presunúť dane, ktoré by mali byť platené v USA, do Európy,“ vyhlásil šéf Applu.

Jedným z dôvodov, prečo sa stal terčom komisie práve Apple, by podľa Cooka mohla byť antiamerická nálada v Európe. „Som presvedčený, že to bolo politicky motivované rozhodnutie. Nie je založené na zákonoch, ani faktoch,“ povedal šéf Applu.

Eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová však Cookove tvrdenie odmietla. Rozhodnutie komisie je podľa nej založené na faktoch a údajoch, ktoré poskytol sám Apple.

Apple už v utorok oznámil, že sa proti rozhodnutiu Európskej komisie odvolá. Odvolanie chce podať aj írsky minister financií Michael Noonan, írska vláda sa však na stredajšom rokovaní nedokázala na postupe v tejto kauze dohodnúť.

Cook uviedol, že Apple bude s Írskom spolupracovať v snahe o zrušenie rozhodnutia komisie. V rozhovore s írskou rozhlasovou stanicou RTE vyjadril presvedčenie, že odvolanie bude úspešné.

Cook stanici RTE tiež povedal, že Apple by mal v budúcom roku do Spojených štátov presunúť „niekoľko miliárd dolárov“ zo svojich zahraničných ziskov za rok 2014. Minulý mesiac pritom vyhlásil, že Apple nemá v úmysle prevádzať svoje peniaze zo zahraničia do USA, kým tam sadzba dane právnických osôb neklesne na „primeranú“ úroveň.

Vestagerová vo štvrtok uviedla, že tento mesiac bude o daňových otázkach okolo Applu rokovať s americkým ministrom financií Jackom Lewom. Washington tento týždeň obvinil Európsku úniu, že sa chce zmocniť daní prislúchajúcich Spojeným štátom. „V prípade Applu ide o zisky generované z predaja v Európe,“ povedala však Vestagerová. „Domnievam sa, že je to celkom jasne európska záležitosť,“ dodala.

Agentúra Reuters upozornila, že americké daňové zákony poskytujú vláde prezidenta Baracka Obamu právomoc zdvojnásobiť daňové sadzby pre európske podniky v prípade, že by sa spor okolo Applu vyostril. Podľa odborníkov je však takýto drastický krok nepravdepodobný a mohol by byť súdnou cestou zablokovaný kvôli existujúcim dohodám.

Rozhodnutie Európskej komisie ohľadom daní Applu vo štvrtok podporil francúzsky minister financií Michel Sapin, ktorý tak nasledoval nemeckého ministra hospodárstva Sigmara Gabriela.

Samotní obyvatelia Írska nemajú podľa agentúry Reuters na rozhodnutie komisie jednotný názor. Podľa niektorých je potrebné, aby krajina pomocou nízkych daní ďalej lákala zahraničných investorov. Iní sa zase domnievajú, že vláda by sa nemala vzdávať peňazí, ktoré by podľa rozhodnutia komisie mala vymôcť od Applu.