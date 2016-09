Bude sa musieť domáci cestovný ruch uskromniť?

Kým v tomto roku je na rozvoj turizmu určených 11,2 milióna eur, v budúcom roku to má byť 7,5 milióna eur. Väčšina z tejto sumy smeruje práve na dotácie pre oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu. „Ak by došlo k zníženiu rozsahu finančnej podpory odvetvia cestovného ruchu, s určitosťou to bude mať za následok pokles návštevnosti Slovenska podobný tomu v roku 2014. Znamená to pokles tržieb, pokles vo výbere daní štátu, ale aj obciam a tiež pokles zamestnanosti. Pre podnikateľov v cestovnom ruchu je návrh rozpočtu veľmi zlou správou, ohrozuje to aj ďalšie investície v tejto oblasti,“ povedal na margo rozpočtu Marek Harbuľák, prezident Zväzu hotelov a reštaurácií SR.

Potrebu financovať turizmus zo štátnych zdrojov dokazujú aj hmatateľné výsledky z vlaňajška. Slovenské hory, zámky či akvaparky pritiahli celkovo 4,3 milióna návštevníkov, čím sa podarilo prekonať historicky najúspešnejší rok 2013. Z rekordnej návštevnosti ťažili aj hotelieri, keďže príjmy z aktívneho cestovného ruchu prvýkrát pokorili dvojmiliardovú hranicu.

Okolnosti zatiaľ nasvedčujú tomu, že situácia z úspešného vlaňajška sa tento rok ešte raz zopakuje. Len od začiatku tohto roka navštívilo krajinu pod Tatrami podľa Slovenskej agentúry cestovného ruchu 1,8 milióna turistov, čo predstavuje medziročný skok o 20,8 percenta. Až 1,1 milióna z nich tvorila slovenská klientela, ktorá pre udalosti v zahraničí dáva prednosť dovolenke v domácom prostredí. O ďalšom vývoji tohtoročnej sezóny rozhodne tiež počasie.

„Výsledky posledných dvoch rokov ukazujú, že finančná podpora smerujúca na propagáciu a prezentáciu je dobre vynaloženou investíciou, ktorá sa zhodnocuje. Netreba zabudnúť na skutočnosť, že odvetvie cestovného ruchu vytvára viac ako 370-tisíc pracovných miest, ako aj na to, že z cestovného ruchu profitujú obce a mestá výberom dane z ubytovania,“ pokračoval Harbuľák.

„Odmenou za to, že prinášame štátu viac peňazí, je zníženie podpory. Z takmer 5¤mld. eur minutých turistami na služby v cestovnom ruchu v roku 2015 získal štát na DPH 280 – 300 mil. eur a v tejto oblasti je zhruba 380-tisíc pracovných miest a potrebné sú ďalšie,“ upozornil Harbuľák. Podľa neho stačí jediný rok, keď bude mať Slovensko menej na podporu propagácie, a vo vysokokonkurenčnom prostredí v Európe bude hneď strácať. „Nemôžeme sa spoliehať len na to, že k nám automaticky turisti prídu, lebo sme bezpečná krajina, takýchto krajín je v Európe viacero. Turisti pôjdu inde,“ povedal.

Turizmus v slovenských regiónoch ťahá vpred aj štedrá podpora zo strany štátu. Výška dotácie vždy zohľadňuje výšku vybranej dane ubytovania spred dvoch rokov, čiže za rok 2017 je to rok 2015, nie aktuálny rok 2016. „V roku 2015 boli isté poklesy v počte ubytovaní v porovnaní s rokom predchádzajúcim, čo má aj vplyv na výšku vybranej dane, a teda aj na výšku dotácie. Podľa aktuálneho vývoja očakávame v tomto roku vyšší počet prenocovaní, ale disponujeme zatiaľ len oficiálnymi štatistikami za prvý štvrťrok,“ uviedla manažérka pre komunikáciu a PR z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Katarína Šarafínová. Podľa údajov Štatistického úradu za prvý kvartál strávili turisti v Liptove 445 619 nocí, čo je v porovnaní s minulým rokom o 17 percent viac.

Štátna dotácia tvorí z celého rozpočtu organizácie cestovného ruchu asi tretinu, v niektorých prípadoch aj polovicu. Napríklad Organizácia cestovného ruchu Kysuce získala vlani dotáciu vo výške viac ako 22-tisíc eur, v tomto roku 16,7 tisíca eur. Kysučania využívajú tieto prostriedky predovšetkým na marketingové aktivity, ktoré majú zvýšiť počet turistov v regióne. „S nižším rozpočtom nebudeme môcť realizovať všetky aktivity ako doteraz, prípadne sa zníži ich rozsah,“ dodala výkonná riaditeľka Organizácie cestovného ruchu Kysuce Emília Sloviaková.

Prezentáciu Slovenska vo svete zabezpečuje najmä Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR). Vlaňajšok bol posledným rokom, keď SACR mohla čerpať prostriedky z eurofondov. Od tohto roka je agentúra odkázaná výlučne na štátny rozpočet, pričom tento rok má k dispozícii viac ako 4¤milióny eur, čo podľa odborníkov nemusí stačiť. V priebehu roka síce došlo k navýšeniu rozpočtu o 57-tisíc eur, no tieto peniaze boli viazané na propagáciu Slovenska počas futbalového šampionátu vo Francúzsku. Realizácia marketingových aktivít SACR vychádza zo schválenej marketingovej stratégie na roky 2014 – 2020. Okrem klientov z okolitých krajín V4 plánuje agentúra zabodovať aj v krajinách s vysokým trhovým potenciálom ako Nemecko, Spojené kráľovstvo či Rusko. V rámci zoskupenia V4 chce SACR prezentovať možnosti domáceho cestovného ruchu aj na vzdialených trhoch v Amerike, Indii a Číne.

Návrh rozpočtu pre sekciu cestovného ruchu vôbec nezohľadňuje fakt, že SACR má fungovať výhradne zo štátnej pokladnice. Ministerstvo dopravy, pod ktoré patrí aj turizmus, sa preto snaží pre svojich členov vyrokovať viac. "Zatiaľ ide iba o návrh zákona, nie o jeho finálnu verziu schválenú NR SR.

Stále tak prebiehajú intenzívne rokovania zamerané na navýšenie tejto sumy. Ministerstvo dopravy sa bude naďalej usilovať o navýšenie tejto sumy, keďže so znižujúcim sa rozpočtom sa aj propagácia Slovenska ako turistickej destinácie stáva v podstate nekonkurencies­chopnou," uzavrel tlačový odbor rezortu dopravy.