Putin: Rusko dúfa v dohodu na zmrazení ťažby ropy

Správne by podľa neho tiež bolo, keby sa do dohody podarilo zapojiť aj Irán, avšak s ohľadom na to, že jeho ťažba je ešte poznamenaná rokmi sankcií.

„Bolo by dobré nájsť kompromis,“ povedal Putin k možnej dohode ťažiarov. „Považovali by sme to za správne rozhodnutie pre svetové energetické trhy,“ citovala Putina ruská agentúra Interfax.

Ministri Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) by mali rokovať o možnosti zmrazenia ťažby na neoficiálnom stretnutí na energetickej konferencii na konci septembra v Alžírsku.

Dohoda medzi kartelom OPEC a ďalšími veľkými producentmi by mala podľa Putina zahrnúť aj kompromisný prístup k Iránu, pretože ten sa ešte len vymaňuje zo sankčného režimu a snaží sa svoju ťažbu postupne zvyšovať. „Bolo by nefér nechať ho na tejto úrovni,“ povedal Putin.

Prezident sa tiež vyjadril k privatizácii ropných spoločností Rosnefť a Bašněfť. Vláda podľa neho aktívne pripravuje predaj 19,5 percenta akcií Rosnefti, ktorá je najväčším ruským ropným podnikom, a táto transakcia by sa mohla uskutočniť ešte tento rok.

Čo sa týka Bašněfti, vláda by podľa Putina nemala žiadneho uchádzača o jej kúpu „diskriminovať“. Putin to povedal na otázku Bloombergu o záujme štátnej Rosnefť o podiel v Bašněfti.

Vláda minulý mesiac odložila privatizácii stredne veľké ropné spoločnosti Bašněfť. Predaj 50 % podielu v Bašněfti mal byť jedným z kľúčových bodov tohtoročného privatizačného programu ruskej vlády. O kúpu podielu v Bašněfti prejavila záujem okrem iného Rosnefť.

„Rosnefť nie je celkom štátnym podnikom. Nezabúdajme, že časť v nej vlastní britská spoločnosť BP,“ poznamenal Putin.

Rusko potrebuje dodatočné príjmy do rozpočtu, pretože ruské verejné financie sú teraz kvôli nižším cenám ropy pod značným tlakom. Predaj ropy a zemného plynu zabezpečuje Rusku viac ako polovicu príjmov štátneho rozpočtu.