Čistý zisk bánk na Slovensku prekročil 476 miliónov eur

V medziročnom porovnaní to podľa údajov Národnej banky Slovenska (NBS) znamená nárast o 12,6 %. Významne pozitívny vplyv na ziskovosť mal predaj podielov Visa Europe spoločnosti Visa Inc. Čistý úrokový výnos sa najmä v dôsledku nízkych úrokových sadzieb znížil o 4,1 % na 1,041 mld. eur. Popri úrokových výnosoch klesli aj čisté výnosy z poplatkov a provízií, a to o 0,5 % na 311 mil. eur.

Ako skonštatovala Slovenská banková asociácia, počas tohto roka bude hospodárske výsledky skresľovať jednorazový výnos súvisiaci s predajom akcií spoločnosti Visa Europe spoločnosti Visa Inc. V decembri 2015 obe spoločnosti oznámili plán vytvorenie jednej firmy odkúpením akcií Visa Europe od európskych bánk. Hodnota akvizície Visa Europe americkou Visa Inc. predstavuje sumu približne 18,4 mld. eur. Samotné slovenské banky získajú na tejto transakcii približne 100 mil. eur. Transakcia podľa bankovej asociácie nepredstavuje pre bankový sektor trvalo udržateľný príjem, keďže sa vyplatí len jednorazovo.

Z dlhodobejšieho hľadiska je podľa centrálnej banky ziskovosť bankového sektora negatívne ovplyvňovaná najmä obdobím poklesu čistých úrokových príjmov. V období rokov 2005 až 2014 boli čisté úrokové príjmy hlavným faktorom rastu ziskovosti bánk. Ich objem sa v celom tomto období, s výnimkou roka 2012, neustále zvyšoval. Simulácie možného vývoja pri zachovaní súčasných trendov vývoja úrokových sadzieb podľa národnej banky naznačujú, že intenzita tohto poklesu by mala byť v rokoch 2016 až 2017 ešte relatívne mierna, postupne by sa však mohla výraznejšie prehĺbiť.

Čistý zisk bankového sektora za rok 2015 dosiahol viac ako 600 mil. eur pri medziročnom náraste zhruba o 10 %. Medzi hlavné faktory ziskovosti patril vlani najmä rastúci objem úverov, pokles nákladov na zdroje a pokles nákladov na kreditné riziko. Rozdielom oproti roku 2014 bol podľa NBS fakt, že pozitívny vplyv rastu objemu úverov na zisk bol do veľkej miery neutralizovaný významným poklesom výnosnosti retailových úverov.