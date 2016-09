Ukrajina využíva slovenský plynovod na maximum

V auguste to už bolo vyše 39 miliónov metrov kubických. Ako vyplýva z informácií zverejnených slovenským prepravcom zemného plynu, spoločnosťou Eustream, aj počas prvých dvoch septembrových dní sa preprava plynu zo západu na východ udržuje na augustových úrovniach.

Preprava plynu v smere na Ukrajinu cez prepojovací bod Budince funguje od jeho spustenia v roku 2014 spoľahlivo a bez akýchkoľvek problémov. Ukrajinci však nie vždy využívali reverzný plynovod v maximálne možnej miere. Napríklad kým začiatkom tohto roka sa plynovodom zo Slovenska na Ukrajinu prepravilo takmer 40 miliónov metrov kubických plynu, v ďalších mesiacoch to bolo oveľa menej. V marci sa denne prepravilo od 10 do 13 miliónov metrov kubických plynu, v apríli od 2 do 5 miliónov a v máji už len do 2 miliónov metrov kubických. V júni klesol objem prepravy na necelých 500 tisíc metrov kubických.

Od apríla tohto roku sa dá plynovodom Vojany-Užhorod prepravovať plyn aj smerom z Ukrajiny na Slovensko. Firma Eustream prepojovací bod Budince prebudovala na obojsmerný bod s maximálnou prepravnou kapacitou z Ukrajiny na Slovensko na úrovni 17 miliónov metrov kubických plynu za deň. Doteraz však zatiaľ žiaden dodávateľ nevyužil možnosť prepraviť plyn z Ukrajiny na Slovensko.

Zrekonštruovaný plynovod Vojany – Užhorod má v súčasnosti ročnú kapacitu 14,6 miliardy metrov kubických. Denne sa tak môže plynovodom prepraviť 40 miliónov metrov kubických plynu. Slovensko-ukrajinský reverz bol v plnej miere sprevádzkovaný 2. septembra 2014, po ukončení testovacích dodávok. O prepravné kapacity plynovodu zo strany dodávateľských spoločností bol veľký záujem. Rezervovali si prepravné kapacity v maximálnom možnom objeme.