Írsko se odvolá proti Bruselu v kauze daní pre Apple

Koaličná vláda sa v prospech odvolania rozhodla na svojej piatkovej schôdzi. Súčasne sa zaviazala, že vykoná nezávislú kontrolu systému firemných daní, ktorý Írsko uplatňuje. Komisia v utorok rozhodla, že Írsko niekoľko rokov poskytovalo spoločnosti Apple štátnu pomoc v podobe neoprávnených daňových výhod, a firma by tak mala na daniach do írskej štátnej pokladnice doplatiť až 13 miliárd eur plus úroky.

Rozhodnutie nakoniec podporili aj nezávislí členovia vlády, ktorí proti nemu spočiatku mali námietky. Vláda nechá svoje rozhodnutie schváliť parlamentom, povedal hovorca vlády. Parlament by o rozhodnutí vlády mal rokovať budúci týždeň v stredu. S dovolaním proti rozhodnutiu Bruselu súhlasí hlavná írska opozičná strana Fianna Fáil, takže vládne rozhodnutie by malo ľahko získať parlamentnú podporu.

Vláda tiež uviedla, že preskúma systém daní právnických osôb. Preskúmanie má posúdiť, aké dane nadnárodné spoločnosti v Írsku platia a aké by platiť mali, uviedol štátny minister pre vzdelávanie John Halligan. Ten patrí do skupiny piatich zákonodarcov, ktorých počiatočné obavy rozhodnutie o odvolaní oneskorili. O detailoch postupu pri preskúmavaní systému sa bude rozhodovať v najbližších dňoch.

Utorkový verdikt protimonopolného orgánu Európskej únie ostro kritizoval írsky minister financií Michael Noonan aj šéf Applu Tim Cook. Ten rozhodnutie označil za „politickú hovadinu“ a snahu presunúť do Európy dane, ktoré by mali byť platené v USA. Apple už v utorok oznámil, že sa proti rozhodnutiu Európskej komisie odvolá. Írska vláda rokovala o odvolaní už v stredu, v ten deň sa ale na ďalšom postupe nedokázala dohodnúť.

Samotní obyvatelia Írska nemajú podľa agentúry Reuters na rozhodnutie komisie jednotný názor. Mnohí si uvedomujú, že dlhodobá prosperita krajiny je založená na otvorenosti voči zahraničným investorom, iní by boli radšej, keby sa vláda nevzdávala peňazí, ktoré by podľa rozhodnutia komisie mala od Applu vymôcť.

Noonan už v utorok zdôraznil nutnosť brániť integritu írskeho daňového systému a daňové istoty pre podnikateľov. Pripomenul tiež, že daňové otázky sú v kompetencii členských krajín Európskej únie. Írsko dôrazne tvrdí, že Apple zaplatil plnú výšku daní a že mu vláda žiadnu štátnu pomoc neposkytovala.

Pre Apple bolo rozhodnutie o odvolaní jasné, pretože firma tým bráni svoje záujmy. Pre írsku koaličnú vládu ale rozhodovanie v tejto veci nebolo vôbec jednoduché. Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) už skôr upozornila, že rozhodnutie Európskej komisie by mohlo pomôcť výrazne znížiť zadlženie Írska, ale mohlo by tiež podkopať pozíciu írskej vlády.

„Suma 13 miliárd eur nie je pre ekonomiku veľkosti Írska bezvýznamná,“ povedal zástupca agentúry Moritz Kraemer. Suma zodpovedá viac než piatim percentám hrubého domáceho produktu (HDP) Írska. Podiel dlhu Írska na HDP sa teraz pohybuje okolo 94 percent.

Na druhej strane by kauza podľa S&P mohla destabilizovať súčasnú írsku vládu. „Ak sa vláda rozhodne neprijať 13 miliárd eur v čase, keď vyhlasuje, že nie je dosť peňazí na pokrytie verejných potrieb, mohlo by ju to poškodiť v očiach verejnosti, čo by oslabilo jej pozíciu,“ povedal Kraemer.