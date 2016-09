Brusel trvá na pokute pre Apple, podporil ho aj nobelista

Brusel v reakcii na slová Kroesovej v piatok uviedol, že niekdajšia podpredsedníčka Európskej komisie teraz pracuje pre inú americkú technologickú spoločnosť. Informovala o tom agentúra Reuters.

Írsko podľa utorňajšieho verdiktu komisie poskytovalo Applu vela rokov neoprávnené daňové výhody, preto by firma mala na daniach doplatiť rekordných až 13 miliárd eur plus úroky. Írska vláda sa v piatok rozhodla, že sa proti verdiktu odvolá, lebo daňovú dohodu s Applom nepovažuje za nepovolenú štátnu pomoc.

„Členský štát EÚ má suverénne právo určiť si svoje vlastné daňové zákony,“ uviedla Kroesová v denníku The Guardian. Dodala, že komisia nemôže meniť pravidlá hry a žiadať dane spätne.

Za daňové zvýhodnenie Applu sa postavil tiež írsky minister dopravy Shane Ross. „Myslím si, že konali v rámci zákona. Využili mimoriadnu kľučku, ktorá vtedy existovala,“ povedal minister novinárom. Dodal, že nadnárodné spoločnosti poskytujú kľúčové pracovné miesta írskemu hospodárstva, zároveň by ale tieto podniky mali v krajine platiť spravodlivé dane.

Hovorca Európskej komisie Margaritis Schinas v piatok na otázku novinárov odmietol kritiku Kroesovej na adresu eurokomisárky pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovej. Povedal, že chápe pokušenie bývalej eurokomisárky verejne vyjadriť názory amerického Silicon Valley alebo kohokoľvek, kto nesúhlasí s rozhodnutím komisie.

Kroesová po nástupe terajšieho predsedu komisie Jeana-Clauda Junckera, ktorý v roku 2014 nahradil Josého Barrosa, z únijných inštitúcií odišla a teraz pracuje pre americkú spoločnosť Uber. Za Barrosa najskôr zastávala funkciu komisárky pre hospodársku súťaž, potom mala na starosti digitálnu agendu.

Členské krajiny EÚ si môžu stanoviť vlastné sadzby dane. Írsko má daň z príjmu právnických osôb len 12,5 percenta, čo mu umožnilo prilákať mnoho nadnárodných firiem z USA, najmä technologické giganty ako je Google, Facebook či Twitter. Európska komisia však tvrdí, že Írsko dovolilo, aby Apple platil oveľa nižšie dane ako iné firmy. Podľa komisie Apple v roku 2003 zaplatil zo zisku vytvoreného v Európe daň iba jedno percento a že do roku 2014 táto daň klesla na iba 0,005 percenta.

Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Joseph Stiglitz televízii CNBC povedal, že Európska komisia má pravdu, keď tvrdí, že Írsko poskytlo Applu neoprávnené daňové výhody, a malo by teda od Applu vymôcť daňový nedoplatok až 13 miliárd eur. Podľa neho nejde o trest ani o nefér konanie, pretože Írsko sa dopustilo správania, ktoré je v EÚ nelegálne.

„Základným bodom je tu to, že Apple sa celkom jednoznačne pokúsil vyhnúť sa daňovej povinnosti. Urobil to nečestným spôsobom a s pomocou írskej vlády. Predstieral, že peniaze, tie zisky, tie miliardy ziskov, ktoré dosahoval, majú pôvod v nejakej írskej firme, ktorá je registrovaná v kybernetickom priestore, a teda nemusia platiť žiadne dane,“ povedal Stiglitz v rozhovore. „A každý, kto to vidí, hovorí, že je to lesť, že je to snaha vyhnúť sa daňovej povinnosti, že je to pokus o daňový podvod. Môžete tomu hovoriť, ako chcete,“ povedal.