Čo najviac predáva ovocie? Overená regionálna značka

Ak dnes v okrese Rimavská Sobota majú vo Valickej doline profesionálne obhospodarovaný sad a vinicu, je to práve výsledok Tóthovej vinársko-ovocinárskej predurčenosti a pravdaže aj diela jeho kolegov, spoluzakladateľa družstva OVD Gemerprodukt Valice Jána Baloga a celého 26-členného kolektívu.

Keď začnú dozrievať cez leto broskyne a potom ostatné ovocie, prichádzajú do podnikovej predajne Gemerproduktu v Rimavskej Sobote ľudia zo širokého okolia. Vari sto kilometrov smerom na západ, ale aj východ niet ovocného sadu a Gemerprodukt ponúka ľuďom prvotriedne ovocie. Má vizitku regionálneho produktu dopestovaného v Gemeri-Malohonte.

Ľudia si ho cenia, pretože ovocie vyniká sviežou aromatikou, obzvlášť broskyne, ale aj jablká či iné druhy. Plody sú čerstvé, veď neputujú na pult predajne z druhého konca Európy. Okrem toho si v obchode možno kúpiť 21 druhov ovocných štiav, ani jedna nie je chemicky konzervovaná, ide napospol o čisté prírodné produkty, v ktorých sa kombinujú zaujímavé chute nielen známych druhov ovocia ako jablko, ale napríklad aj čučoriedky, brusnice, ostružiny, zo zeleniny, zo zeleru, rebarbory či z bylín levandule alebo rozmarínu.

Už z tohto prostého výpočtu chutí vidno, že v Gemerprodukte premýšľajú nielen čo pestovať, ale aj ako svoju produkciu čo najlepšie finalizovať a zhodnotiť. Ich produkcia má fanúšikov v celom spotrebiteľskom spektre, pričom najviac si ju vážia alergici, niektorí neváhajú cestovať aj hodinu autom, len aby sa dostali k ovociu a šťavám, ktoré im nespôsobujú žiadne zdravotné problémy, alergie.

Regionálna značka zdôrazňujúca pôvod ovocia z Malohontu a Gemera predáva ovocie až neočakávane dobre. Autor: Jozef Sedlák, Pravda

Na pozadí úspešného podnikateľského príbehu OVD Gemerprodukt vzniká otázka, ako je možné, že Slovensko nevyužíva svoj prirodzený ovocinársko-zeleninársky potenciál? Kde je chyba, že nevzniklo viac úspešných družstiev? Odpoveďou je možno nedávna minulosť, to, ako sa transformovalo slovenské poľnohospodárstvo, spracovateľský priemysel, ale aj samotný obchod s ovocím a zeleninou. I to, akú rolu v ňom hrajú obchodné reťazce. Keď do jedného z nich začali dodávať svoje ovocie z Gemerproduktu, zistili, že do obalov s emblémom družstva balili aj ovocie z dovozu. „Prívlastok slovenský, s presnou špecifikáciou regiónu dnes predáva, ale neoprávňuje k lacným podvodom,“ vraví František Tóth. Nečudo, že s reťazcom sa rozišli.

K atraktívnemu výrobnému programu patrí aj vinohradníctvo. Podnik pestuje dovedna 42 odrôd viniča, kompletný stredoeurópsky sortiment, vrátane troch tokajských odrôd. Ani netušíme, že na juhu stredného Slovenska máme obdobu švajčiarskeho údolia Wallis, požehnané územie, kde napríklad Muškát žltý, Furmint či Lipovina, ale aj Pálava vytvárajú aj cibéby, čo umožňuje vyrobiť vzácnu Valickú zlatú putňu. V novozaloženom vinohrade sú aj slovenské novošľachtence, spomedzi ktorých si František Tóth cení obzvlášť Noriu, je totiž jedinou z odrôd, ktorá si môže hovoriť, že pochádza priamo zo stredoslovenskej vinohradníckej oblasti.

Gemerprodukt Valice, ktorý vyhral minuloročnú súťaž o najlepší manažment v poľnohospodár­stve, naznačuje, aký je reálny potenciál slovenského poľnohospodárstva, ukazuje, do akej miery využívame naše možnosti, potenciál krajiny. Je to príklad, ako možno viesť firmy k úspechu, keď sa hospodári s rozumom aj so srdcom a veľkou dávkou vášne. Práve ona robí všednú prácu príťažlivou. „Práca, ktorá nás živí, nám musí prinášať hlboké uspokojenie. Vtedy má zmysel.“ S týmto konštatovaním Františka Tótha možno len súhlasiť.