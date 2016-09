Taliansko ide regulovať pridlhé zástupy turistov

Talianske mestečko Manarola pri Stredozemnom mori v oblasti Cinque Terra je tak preplnené turistami, že miestni obyvatelia sú z toho až nešťastní. Autor: SHUTTERSTOCK

„Každý deň do nášho mestečka Manarola okrem vlaku príde asi 20 až 40 autobusov. V každom z nich je 60 ľudí. Je to ťažko znesiteľné, keďže nás tu žije 250,“ uviedol pre francúzsku agentúru AFP Gianni Capellini, ktorý návštevníkom prenajíma izby.

Taliansky cestovný ruch nikdy nebol v počte turistov na chvoste. K moru, za pamiatkami či dobrým jedlom sa ročne vydá približne 50 miliónov ľudí, z ktorých len polovica smeruje do Benátok. Podľa odhadov sa očakáva, že mesto na vode si tento rok príde pozrieť o 5 percent viac návštevníkov ako vlani. Najviac vychytené talianske mestá ako Benátky, Florencia a Rím sa už v minulosti pohrávali s myšlienkou, že pre turistov stanovia denný strop. Určením limitu chceli dať Taliani šancu spropagovať turizmus aj v menej vyhľadávaných regiónoch talianskej čižmy.

„Vláda pripravuje strategický plán pre turizmus s cieľom znížiť preplnenosť v najpopulárnejších miestach a ponúknuť im alternatívne destinácie,“ uviedla štátna tajomníčka z talianskeho ministerstva kultúry Dorina Bianchi pre tamojší denník La Stampa.

Citeľnejší nápor turistov zažíva Taliansko po teroristických útokoch v Turecku a na severe Afriky. So slabším predajom zájazdov bojuje aj Francúzsko, kde počet rezervácií klesol po udalostiach v Paríži a rezorte Nice v priemere o 20 percent. Ľudia z obáv o vlastnú bezpečnosť vymenili doterajšie dovolenkové stálice za bezpečnejšie letoviská ako Taliansko, Španielsko, Chorvátsko alebo Bulharsko. „Taliansko ťaží z udalostí, ktoré sa stali v Tunisku, Egypte a Turecku, kde sa počet turistov prepadol v rozmedzí od 25 do 45 percent,“ povedal pre britský denník The Telegraph prezident Svetovej turistickej organizácie David Scowsill.

Trend cestovať do menej exotických destinácií potvrdili tiež naše cestovky. Slovenskí dovolenkári si tento rok balili kufre najmä do Chorvátska, no obľube sa čoraz viac teší aj Taliansko. „Taliansko patrí tento rok do top trojky najobľúbenejších destinácií, kam Slováci cestovali za dovolenkou. Z pohľadu pobytových dovoleniek je to Sardínia, Kalábria a sever Talianska. Pri poznávacích zájazdoch je to Toskánsko, Rím, Miláno, Ligúria, Benátky,“ potvrdila Jana Zedníková z cestovky Satur. Tá zároveň predpokladá, že prímorská krajina zostane atraktívna aj po nedávnom zemetrasení.

Podľa údajov štatistického úradu navštívilo Taliansko vlani s cestovkou takmer 58-tisíc Slovákov, no skutočný počet je ešte vyšší. Prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr Stanislav Macko nevylučuje, že túto sezónu padne v počte turistov nový rekord. „Taliansko patrí ku konštantám na našom trhu a už niekoľko rokov sa drží v top desiatke. Očakávame, že tohto roku to bude viac, pretože cestovky dokontrahovávali ubytovacie kapacity. Presné číslo vám dnes nikto nepovie, ale na základe nášho prieskumu sme s kolegami z cestoviek dospeli k záveru, že to môže byť okolo 100– až 110-tisíc turistov,“ pokračoval Macko.

Toto číslo však ani len zďaleka nešliape na päty Chorvátsku. Krajinu bývalej Juhoslávie ročne navštívi len prostredníctvom cestovných kancelárií viac ako 100-tisíc Slovákov. Mnohí pritom idú k moru na vlastnú päsť autami. V minulom roku navštívilo obľúbené letovisko celkovo 14,3 milióna turistov, čo bol medziročný skok o 9,3 percenta. Rastúci trend sa podľa analytikov bankového domu Raiffeisenbank Austria pozitívne odzrkadlí aj v príjmoch z cestovného ruchu. Tí vo svojich prognózach odhadujú, že miestnym sa tento rok podarí zarobiť na turistoch rekordných 8 miliárd eur.