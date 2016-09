Eurokomisárka chce v mene spotrebiteľov zakročiť proti Volkswagenu

„Jedno sa ukazuje už teraz: Volkswagen vo väčšine členských krajín jasne porušil európske zákony na ochranu spotrebiteľa. Považujem preto za potrebné, aby sme na európskej úrovni koordinovane zakročili,“ povedala denníku česká eurokomisárka.

Podľa informácií Die Welt z Európskej komisie firma zákony na ochranu spotrebiteľa porušila automobilka v 20 krajinách EÚ. Hovorkyňa komisie toto číslo zatiaľ nepotvrdila. Poznamenala však, že o prípadných nárokoch na odškodnenie musia rozhodnúť súdy jednotlivých štátov.

Automobilové emisie sa vlani dostali do centra pozornosti, keď nemecký koncern Volkswagen v septembri priznal, že do približne 11 miliónov naftových áut po celom svete nainštaloval softvér umožňujúci manipulovať s testami emisií oxidov dusíka. Pri jazde pritom autá produkujú výrazne viac emisií ako pri kontrolných testoch.

Európska komisia Volkswagen v lete vyzvala, aby zvážil primerané odškodnenie pre svojich zákazníkov. Podľa hovorkyne komisie ale nebola odpoveď firmy povzbudivá, a je preto na spotrebiteľoch, ako budú reagovať. Hovorkyňa tiež potvrdila, že komisárka Jourová sa tento týždeň stretne so zástupcami organizácií na ochranu spotrebiteľov. Denník uviedol, že by sa malo diskutovať o tom, ako by Európska komisia organizáciám mohla pomôcť pri presadzovaní záujmov spotrebiteľov, vrátane možného odškodnenia.