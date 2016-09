Finančná správa spochybnila právo poslancov na tajné údaje

Posudok si pritom dala vypracovať na základe listu, ktorý dostala od občana Mariána Kočnera po tom, čo si poslanci finančného parlamentného výboru vyžiadali informácie o transakciách s DPH pri firmách spojených s kauzou Bašternák. V liste mal finančnú správu upozorniť, že v prípade poskytnutia informácií s daňovým tajomstvom poslancom parlamentu sa bude s finančnou správou súdiť.

Upozornil na to poslanec za SaS a člen finančného výboru Jozef Rajtár, ktorý si však dal vypracovať druhú právnu analýzu, podľa ktorej poslanci na tieto údaje podľa ústavy nárok majú. Ak by pritom parlament podľa neho prijal právnu logiku, s ktorou operuje posudok finančnej správy, poslanci parlamentu by nemali nárok na vôbec žiadne utajované informácie a aj počas doterajšieho fungovania s nimi poslanci operovali protizákonne. Preto je podľa neho potrebné preveriť, aký je skutočný právny stav, a na čo vlastne poslanci Národnej rady SR majú pri výkone svojho mandátu nárok.

„Toto nie je iba nejaký spor medzi finančnou správou a finančným výborom, ale je to zásadná vec pre fungovanie slovenského parlamentu. Lebo naozaj by to znamenalo, že akákoľvek forma utajenej veci sa ide prerokovať, tak je to protizákonné,“ povedal Rajtár. Ako však dodal, aj na základe právneho posudku, ktorý si dal vypracovať, poslanci na takéto informácie právo majú a krok finančnej správy považuje skôr za účelovú obštrukciu na to, aby sa zamedzilo riadnemu vyšetreniu aktuálnych káuz. „Prejdeme si to s ústavno-právnym výborom a pravdepodobne aj s kanceláriou Národnej rady SR, aby sa táto absolútne zásadná otázka vyriešila,“ dodal Rajtár s tým, že nie je vylúčené ani to, že sa poslanci obrátia aj na Ústavný súd SR.

Vzniknutú situáciu potvrdil aj predseda parlamentného finančného výboru Ladislav Kamenický za Smer-SD. „Vznikla situácia, kde hrozia žaloby, ktoré sa nemusia týkať len pána Kočnera, ale hocijakého podnikateľského subjektu, kde by si napríklad poslanci Národnej rady SR vypýtali informácie týkajúce sa daňového tajomstva,“ povedal v pondelok novinárom. Hrozia teda podľa neho veľké škody, ktoré by musel niekto znášať a preto je potrebné preveriť, na aké informácie majú poslanci parlamentu nárok, a či nie sú porušované ústavné práva niektorých osôb. „Momentálne sa bavíme o tom, čo je relevantná autorita, ktorá by vedela rozhodnúť o tom, do akej hĺbky sa vieme dostať k informáciám,“ povedal Kamenický s tým, že k tejto téme sa vrátia na októbrovom rokovaní finančného výboru