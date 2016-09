Bayer opäť ponúkol viac za Monsanto

Rozhovory o zlúčení firiem sa nachádzajú v pokročilej fáze, uzavretie dohody však stále nie je isté, uviedol Bayer. Informáciu priniesol spravodajský portál bbc.com. Pôvodný návrh z mája tohto roka, v ktorom Bayer ocenil Monsanto na 62 mld. USD, americká spoločnosť odmietla ako neadekvátny. Monsanto rovnako neprijal ani vylepšenú ponuku z júla na úrovni 125 USD za akciu.

Prevzatím amerického producenta osív firmou Bayer by vznikol najväčší dodávateľ pre poľnohospodársky trh na svete so silným zastúpením v USA, Európe aj Ázii. V máji Bayer predpokladal, že celoročný zisk zlúčeného podniku by sa vďaka synergickým efektom po troch rokoch zvýšil o približne 1,5 mld. USD.