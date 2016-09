Minister financií zváži okresanie daňového tajomstva

Reagoval tak aj na situáciu, ktorá nastala medzi parlamentným finančným výborom a finančnou správou, ktorá na základe právneho posudku odmietla poslancom poskytnúť údaje s charakterom daňového tajomstva. Tvrdila totiž, je jej v takom prípade hrozia žaloby.

„Asi dozrela doba na to, aby sme rýchlo začali pracovať na novom koncepte transparentnosti informácií z hľadiska daňových konaní. Aj na základe tejto debaty oznamujeme začiatok práce na legislatívnej zmene, ktorá sa bude týkať riešenia tohto problému. Aby bola právna istota, aby prebehla aj debata, čo zverejnené má byť a čo nemá byť,“ uviedol v pléne parlamentu minister Kažimír. Miera, ako ďaleko možno pri zvyšovaní transparentnosti daňových konaní zájsť, má podľa neho vyplynúť aj z diskusií s podnikateľskou obcou a všetkými, ktorí platia dane.

Minister takto reagoval aj na návrh poslanca Miroslava Beblavého, ktorý má ambíciu presadiť záväzok finančnej správy zverejňovať nadmerné odpočty vo výške nad 50 tis. eur. Ukázalo by sa, ktoré spoločnosti uplatňujú nadmerné odpočty vo vyšších sumách. Kažimír tvrdí, že na prvé počutie tento návrh neznie nerealizovateľne, aj keď zrejme bude vyžadovať zvýšené náklady na informačný systém finančnej správy. Beblavému prisľúbil, že sa jeho rezort na tento návrh pozrie. „Ak to má slúžiť účelu, malo by to byť pomerne rýchlo. Tá objednávka je tu a teraz,“ reagoval Beblavý.

Samotný návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý v utorok posunuli poslanci do druhého čítania, navrhuje okrem iného vyplácanie náhrady za zadržiavanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly. Súčasne sa nastavuje účinnosť pre priznávanie dane pri dovoze tovaru z tretích štátov v daňovom priznaní, teda samozdanenie dovozu tovaru platiteľom DPH, na obdobie, kedy bude dlh verejnej správy mimo sankčných pásiem ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Pôvodne malo toto opatrenie nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2017.

Poslanci schválili v prvom čítaní aj novelu daňového poriadku, ktorá má byť pokračovaním akčného plánu boja proti daňovým únikom. Podľa návrhu sa má upraviť inštitút predbežného opatrenia, vytýkacieho konania, mení sa aj ustanovenie o námietke zaujatosti a zjednodušujú sa podmienky na povolenie odkladu a splátok. „Zavádza sa inštitút skráteného vyrubovacieho konania, vyrubovací rozkaz ako nový pružnejší spôsob vyrubenia dane,“ dodáva ministerstvo financií.