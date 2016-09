Bankový odvod plánuje štát vyberať ďalšie štyri roky

Podľa návrhu sa má ponechať sadzba osobitného odvodu bánk na kalendárne roky 2017 až 2020 na súčasnej úrovni koeficientu 0,2 % zo základu pre výpočet odvodu. Od roku 2021 už návrh počíta s nulovou sadzbou odvodu. Novela zároveň ruší ustanovenia o tzv. degresii sadzby bankového odvodu v závislosti od dosiahnutia sumy uhradeného odvodu a úrovne definovaného ukazovateľa, ktorým je podiel uhradených odvodov na celkových aktívach bankového sektora SR.

Osobitný odvod platia banky na Slovensku od roku 2012. Až do roku 2015 bola sadzba osobitného odvodu vo výške 0,4 % a od roku 2015 sa znížila na súčasnú úroveň 0,2 % zo základu pre výpočet odvodu. Banky na Slovensku v súčasnosti platia na riešenie prípadných kríz v budúcnosti už dva príspevky, druhým je príspevok do Národného rezolučného fondu, ktorý vychádza z európskych pravidiel a je približne štyrikrát nižší ako bankový odvod. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 24. novembra 2016.

Poslanci posunuli do druhého čítania aj novelu zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu. Nový rámec prevencie a riešenia krízových situácií na finančnom trhu bol na Slovensku zavedený v roku 2015. Rezort financií teraz prichádza s návrhom, ktorým chce zaviesť do praxe možnosť podpisu dohody o preklenovacom financovaní vo forme úverovej linky, resp. dohody o úverovom mechanizme, ktorú bude môcť podpísať vláda SR s Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií.

Úverový mechanizmus bude slúžiť pre potreby riešenia krízovej situácie úverovej inštitúcie so sídlom na našom území. Novelou zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu sa zároveň zosúlaďujú právomoci Protimonopolného úradu SR pri riešení krízových situácií na základe konzultácií s Európskou komisiou v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. Novela má účinnosť stanovenú na 15. novembra 2016.