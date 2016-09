Kysuce a Prešov čakajú na obchvaty od Érseka

Súčasťou diaľnice D3 je aj most Valy, najvyšší most na Slovensku s výškou 81 metrov.

Výstavba diaľnic na Slovensku by v najbližších mesiacoch mala pokračovať ukončením tendrov dvoch diaľničných úsekov D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Ide o obchvaty Prešova a Čadce. Teraz už bývalý šéf Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Róbert Auxt (Sieť) výstavbu týchto dvoch obchvatov už nestihol podpísať.

Naopak, bol odvolaný zrejme preto, že podpísal týždeň po odchode piatich poslancov zo strany Sieť zmluvu na výstavbu úseku D1 Budimír – Bidovce. V tomto prípade ide o diaľničný obchvat Košíc. Pri podpise zmluvy už bolo jasné, že Sieť v koalícii končí. Bol to pritom práve Brecely zo Siete, ktorý po svojom nástupe odvolal šéfa NDS s tým, že podpisoval zmluvy po voľbách v čase, keď na to už nemal politický mandát.

Nový minister Érsek bude musieť rozhodnúť, či podpíše zmluvy na výstavbu zvyšných dvoch diaľničných úsekov. „Nový minister Árpád Érsek potrebuje čas na preverenie situácie v oblastiach, ktorými nebol ako štátny tajomník poverený. Následne bude možné odpovedať komplexne na všetky otázky,“ informoval odbor komunikácie ministerstva dopravy. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy tvrdí, že dané dva úseky sú predražené o 100 miliónov eur. Nový minister sa k podpisu zatiaľ nevyjadruje. Ak by sa Érsek rozhodol tendre nepodpísať, odsunul by výstavbu diaľnic.

V prípade časti obchvatu Čadce súťaž vygenerovala vyššiu cenu, ako pôvodne štát predpokladal. Najnižšiu ponuku na výstavbu 5,67 kilometra dlhého úseku predložilo konzorcium spoločností Strabag, Porr a Hochtief, ktoré štvorprúdovku chce postaviť za 239,1 milióna eur. Predpokladaná cena pritom dosahovala 199,1 milióna eur. Súčasťou úseku bude vybudovanie dvoch križovatiek a 24 mostov.

Druhým úsekom, ktorý čaká na podpis, je obchvat Prešova na diaľnici D1 v úseku Prešov, západ – Prešov, juh. Súčasťou stavby bude aj tunel Prešov s dĺžkou 2¤244 metrov a 18 mostov. Štát pôvodne predpokladal, že cena za výstavbu 7,87 kilometra dlhého úseku dosiahne 369,5 milióna eur. Tender nakoniec najlacnejšiu ponuku vygeneroval na úrovni 356,3 milióna eur, ktorú predložilo združenie firiem Doprastav, Eurovia, Metrostav.

V oboch súťažiach predložili ponuky tri rovnaké konzorciá firiem. Ak by nový šéf Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Valent, ktorého v pondelok dočasne vymenoval minister Érsek, podpísal zmluvu na výstavbu, čím by uzatvoril rozbehnuté tendre, s výstavbou úsekov by sa mohlo začať v najbližších mesiacoch.

Ak Valent pristúpi k zrušeniu tendrov, motoristi na Kysuciach a v okolí Prešova novú diaľnicu dostanú o niekoľko rokov neskôr. Navyše je otázne, či nová súťaž vygeneruje nižšiu cenu. V súčasnosti sú kapacity stavebných firiem vyťažené vďaka vysokej rozostavanosti nielen diaľnic a rýchlostných ciest.

Bývalý minister dopravy Roman Brecely krátko po nástupe do svojej funkcie odvolal bývalého šéfa NDS Milana Gajdoša za podpis zmluvy na výstavbu križovatky Blatné na diaľnici D1 neďaleko Senca za 23,3 milióna eur len deň po nástupe Brecelyho do funkcie.

To, že Auxt 25. augusta podpísal zmluvu na výstavbu úseku D1 Budimír – Bidovce za 197 miliónov eur, NDS ešte v pondelok obhajovala. „Podpísanie zmluvy na výstavbu D1 Budimír – Bidovce bolo jednoznačne v poriadku. Súťaž vyhodnotila komisia NDS, ktorá akceptovala najnižšiu ponuku spoločnosti Skanska. Výsledky súťaže prezentoval generálny riaditeľ NDS Róbert Auxt 18. júla, teda pol druha mesiaca pred výmenou ministra. Róbert Auxt 18. júla rovnako avizoval, že NDS do niekoľkých týždňov podpíše s víťazným uchádzačom zmluvu. Ide o štandardný postup, zmluvy sa zvyknú podpisovať niekoľko týždňov po vyhodnotení súťaže a zapracovaní formálnych náležitostí,“ uviedla NDS.

Minister Érsek však podľa agentúry SITA nesúhlasí s akýmkoľvek podpisovaním zmlúv štátom tesne pred zmenou vedenia ministerstva a navyše ho o svojich krokoch neinformoval. Auxt v auguste dostal žltú kartu od Brecelyho za podpis zmluvy bez súťaže. NDS až do riadneho výberového konania povedie Juraj Valent, ktorý predtým pôsobil ako člen predstavenstva diaľničnej spoločnosti.