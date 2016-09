Hamé expanduje. Na Slovensku i vo svete

Vedenie Hamé zároveň ohlásilo, že začalo rokovať s obchodnými reťazcami o zvýšení cien svojich výrobkov. Dôvodom je svetový rast cien cukru a bravčového mäsa.

Slovenský trh je s 18 percentami tržieb pre Hamé druhý najdôležitejší hneď po českom, kde získava polovicu zo svojich tržieb. Tie vlani dosiahli rekordnú výšku 6 miliárd českých korún (222 miliónov eur). Aj to je dôvod, prečo Hamé investuje do svojho prešovského závodu, ktorý má navyše dobrú strategickú polohu. „Závod Doma berieme ako základňu pre ďalší rozvoj našej skupiny v tomto regióne,“ povedal Martin Štrupl, generálny riaditeľ Hamé.

Väčšina plánovaných investícií Hamé do slovenskej divízie pôjde na nákup nových technológií. Tie by mali umožniť zvýšenie výroby majonézy zhruba o jednu tretinu. V prešovskom závode tiež vznikne nová linka na plnenie produktov do plastových obalov. Značka Doma sa má stať synonymom pre chladený potravinársky sortiment.

Potravinárska skupina Hamé má od začiatku tohto roka nového vlastníka. Je ňou spoločnosť Orkla, popredný dodávateľ značkového spotrebného tovaru a koncepčných riešení v potravinárstve v Škandinávii a v Pobaltí. Orkla zaplatila za Hamé 175 miliónov eur, čo podľa Štrumpla znamená, že bývalí islandsko-lotyšskí vlastníci zhodnotili svoju investíciu o 25 percent.

Hamé teraz podobne ako ostatní potravinári stojí pred otázkou, ako sa vyrovná s rastúcimi cenami niektorých surovín. Zdraženie cukru a bravčového mäsa bolo príčinou, prečo spoločnosť rokuje o zvýšení cien svojich výrobkov s obchodnými reťazcami.

Hamé upozornilo, že začína narážať na niektoré prv neznáme prekážky rastu. Na jednej strane jej najmä v českých závodoch začínajú chýbať kvalifikovaní robotníci a majstri a na druhej strane sa stenčuje aj domáce surovinové zázemie, najmä v ovocí a zelenine. Na Slovensku ešte nie je problém s pracovnou silou vypuklý. No v oboch republikách kedysi jednotného štátu začínajú aj potravinárske závody podobne ako strojárske pociťovať nedostatok mladých odborníkov. „Je to okrem iného dôsledok orientácie školstva, ktoré produkuje ľudí viac do sociálnej ako výrobnej sféry,“ povedal Štrumpl.

Kým v minulosti sa Hamé opieralo o suroviny domáceho pôvodu, teraz mnohé z nich musí dovážať. Na oboch stranách rieky Moravy chýbajú predovšetkým dostatočne silní dodávatelia zeleniny a ovocia. Poľnohospodárske podniky sa začali venovať aj z hľadiska počasia menej rizikovým plodinám, ako sú obilniny, kukurica a olejniny. Ťažisko dodávateľov surovín sa tak postupne presúva na Balkán. Plynulý dovoz surovín začína narážať na bariéry, ktoré voľnému obchodu postavila do cesty utečenecká kríza.

Doterajší rast Hamé vyplýva z toho, že firma sa organicky dokázala začleniť do svetového obchodu s potravinami. Nové výnosné trhy objavila v Číne, kde sa jej výrobky dostali do ponuky troch najväčších e-shopov. Trvanlivé potraviny pod značkami Hamé si teraz môžu zakúpiť stovky milióny Číňanov. Hamé našlo nové odbytiská aj vo Vietname a za perspektívne považuje aj arabské a africké trhy.