Číňania mieria obrovský kapitál na Slovensko

Naopak, čínsky kapitál neuspel v boji o výstavbu Vodnej elektrárne Ipeľ, nedostal sa do Slovenských elektrární a nie je zatiaľ ani pri financovaní výstavby obchvatu Bratislavy. Tam všade Číňania zvažovali vložiť kapitál. Naopak, v Česku vstúpili Číňania do pivovaru, futbalu, ale aj sféry cestovného ruchu.

Najnovšie slovenské ministerstvo financií informovalo, že čínska firma CEFC Direct Investment Company, najväčšia čínska investičná spoločnosť, ktorá je podporovaná čínskou vládou, chce investovať najmä do oblastí energetiky, strojárstva, logistiky a cestovného ruchu. Stretnutie s predstaviteľmi CEFC prebehlo v pondelok na pôde rezortu financií a investor sa zaujímal najmä o všeobecné podmienky podnikania na Slovensku, právne prostredie či politickú stabilitu. "Majú záujem preinvestovať na Slovensku stovky miliónov eur. Našu krajinu považujú čínski partneri za akýsi most medzi Európou a Áziou a oceňujú záujem našej krajiny deliť sa o tieto výhody so zahraničnými investormi,“ informoval rezort financií po stretnutí ministra financií Petra Kažimíra (Smer) a ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer) s čínskymi investormi.

Konkrétne projekty sa vraj nepreberali, aj keď sa dlhodobo hovorí o záujme Číňanov o vstup do bratislavského letiska či energetiky. V minulosti sa spomínalo, že Číňania majú na Slovensku záujem aj o biznis súvisiaci s vodou. Slovensko má mnohé pramene a minerálne vody na svetovej úrovni. Podobne zaujímavý ako predaj minerálnych vôd môže byť aj biznis v slovenských kúpeľoch, z ktorých niektoré majú svetovú reputáciu, ako napríklad kúpele v Piešťanoch.

Číňanom sa však ponúka napríklad aj výstavba novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, kde je však aktuálne problém v podobe nízkych trhových cien elektriny. Projekt sa preto neustále odsúva. Na rovnaký problém Číňania narazili aj pri úvahách postaviť elektráreň na rieke Ipeľ, keď slovenská vláda odmietla poskytnúť garancie, že elektráreň bude zisková. Kažimír a Žiga s investorom nateraz konkrétne projekty nepreberali. „Išlo o informatívne stretnutie s predstaviteľmi najväčšej čínskej investičnej spoločnosti CEFC Direct Investment Company, ktorá podniká napríklad v oblasti energetiky alebo strojárstva. Bola to rámcová diskusia o možnostiach spolupráce a investovania alebo financovania, netýkala sa žiadnych konkrétnych projektov,“ povedal hovorca ministerstva hospodárstva Maroš Stano.

Čína sa zaujíma o strednú a východnú Európu dlhodobo. "Ponúkame východnej Európe zdroje,“ uviedol ešte v roku 2014 čínsky premiér Li Kche-čchiang v rozhovore, ktorý exkluzívne vyšiel v Pravde. To, že čínsky kapitál má na Slovensku stále nenaplnené ambície, dokazuje aj fakt, že ďalšia čínska firma China National Nuclear Corporation neuspela v boji o Slovenské elektrárne. Podnik napokon od talianskeho Enelu postupne preberá Energetický a průmyslový holding (EPH), za ktorým stojí český boháč Daniel Křetínský. Časť akcií v EPH má však aj Patrik Tkáč z J&T. Aj v tomto prípade tak existuje prepojenie na čínsky kapitál, aj keď za aktivitami EPH je najmä Křetínský.

Ešte v marci tohto roka vznikla dohoda, že čínska súkromná spoločnosť CEFC China Energy Company Limited získa 50-percentný podiel vo finančnej skupine J&T Finance Group (JTFG). "Vstup tak silného partnera do skupiny je pre nás príležitosťou, ako sa dostať medzi najvýznamnejšie spoločnosti stredoeurópskeho regiónu a expandovať na nové trhy. Ide o historicky najvýznamnejšiu transakciu, akú sme kedy realizovali,“ uviedol vtedy podpredseda predstavenstva JTFG Patrik Tkáč. „Oblasť financií je jednou z kľúčových, ktorej sa po celom svete dlhodobo venujeme,“ dodal prezident CEFC Čchan Čchao-tuo.

Veľké konkrétne projekty však CEFC v poslednom čase realizuje skôr v susednom Česku. CEFC kúpili tamojšie aerolinky Travel Service. "V kontexte s otvorením priameho leteckého spojenia medzi Prahou a Pekingom a ďalším naším plánovaným projektom s významnou čínskou leteckou spoločnosťou neskôr chceme z pražského letiska vytvoriť pre turistov a investorov z Číny a Ázie bránu do regiónu,“ uviedol prezident CEFC Čchan Čchao-tuo. Ten už v čase vstupu do Travel Service povedal, že v cestovnom ruchu je zámerom investovať v najbližších rokoch aj na Slovensku. Travel Service prepravuje aj slovenských dovolenkárov z Bratislavy a vstup Číňanov do bratislavského letiska by tak bol logický.

CEFC v ČR ovládla aj piatu najväčšiu českú pivovarnícku skupinu Pivovary Lobkowicz. Čínsky investor tak získal kontrolu nad aj na Slovensku známymi pivovarmi, ako je napríklad Černá Hora, Protivín či Uherský Brod. Šanghajská CEFC má aj najstarší český futbalový klub Slavia. Paradoxne jej partner skupina J&T zase vlastní pražskú Spartu.

Podľa štúdie Rhodium Group and the Mercator Institute for China Studies bola výška čínskych investícií v EÚ pred rokom 2000 takmer nulová. Od začiatku nového milénia až do roka 2014 investovali Číňania v únii 46 miliárd eur, najviac, takmer sedem miliárd eur, v Nemecku. Na porovnanie, na Slovensku za rovnaké obdobie podľa štúdie investovali čínski investori okolo 40 miliónov eur. V 28 členských krajinách investovalo od roku 2000 až 2014 viac ako 1¤000 čínskych firiem.