Dôchodkový strop bude musieť mať aj Slovensko

Až na výnimky ľudia montujúci na Slovensku vyrábané automobily nemajú šancu stíhať počas nočnej zmeny rýchle taktovanie jednotlivých súčiastok pásovej výroby. S veľkou pravdepodobnosťou ich vytlačia mladší kolegovia a ľudí pár rokov pred dôchodkom čaká bezútešné obdobie strávené na úrade práce.

V susednej Českej republike sa vláda problém zvyšovania veku odchodu do dôchodku rozhodla riešiť radikálne zavedením stropu na hranici 65 rokov. Ak návrh súčasnej vlády prejde aj v parlamente, ľudia v Českej republike pôjdu do dôchodku najneskôr ako 65-roční. Podľa súčasne platných pravidiel by totiž mali ľudia narodení v roku 1994 odchádzať v Česku do penzie vo veku 68 rokov a 6 mesiacov. Na Slovensku sa vláda rozhodla problém zvyšovania veku odchodu do dôchodku riešiť inak ako v susednej Českej republike.

„Diskusie o možnosti zavedenia stropu prebiehali aj na Slovensku pri schvaľovaní takzvaného apolitického a automatického modelu odchodu do penzie, ktorý začína byť aktuálny od budúceho roka. V porovnaní s inými krajinami, ktoré pristupovali k zvyšovaniu dôchodkového veku skôr, preto ešte nebola téma natoľko aktuálna a vyžaduje si sociálny aj politický dialóg. Ako je známe, už dnes pripravujeme koncepciu takzvaného preddôchodku, teda skoršieho odchodu do penzie bez zníženia výšky budúceho starobného dôchodku najmä pre fyzicky ťažko pracujúcich ľudí, teda rizikové kategórie zamestnancov,“ povedal hovorca ministerstva práce Michal Stuška.

Aktuálne ľudia na Slovensku odchádzajú do penzie v 62 rokoch a už v roku 2017 sa do dôchodku pôjde po dožití 62 rokov a 76 dní. Podľa súčasného systému by muž narodený v roku 1995 išiel do dôchodku vo veku 67 rokov, 8 mesiacov a 17 dní. Pri prísne nastavenom vekovom strope bude ťažké užiť si starobu pre fyzicky ťažko pracujúcich ľudí ako napríklad tavičov železa pri vysokých peciach. Ministerstvo práce preto najmä pre ľudí pracujúcich v zdraviu škodlivých podmienkach pripravuje takzvaný systém preddôchodku. „V ňom plánujeme využiť peniaze z tretieho piliera a o presných detailoch tohto návrhu sa ešte odborne diskutuje,“ dodal Stuška.

Ak by systém preddôchodku fungoval už dnes, ťažko pracujúci ľudia by nemuseli ísť do penzie v 62 rokoch, ale už ako 60-roční. Systém by fungoval tak, že dva roky chýbajúcich odvodov by štátu zaplatili z úspor z III. piliera a štátom vyplatená penzia by bola rovnaká, ako by pracovali až do 62 rokov. Nový model predčasného dôchodku by mohol začať fungovať už v priebehu roku 2017. Počas prebiehajúcich rokovaní sa odbory snažia pretlačiť, aby ťažko pracujúci ľudia mohli ísť do penzie už o päť rokov skôr, ako napríklad administratívni pracovníci. „Práca za pásom počas nočných zmien ďaleko viac zaťaží zdravie ako náročná práca v administratíve. Tiež nie je možné, aby napríklad murári pracovali na stavbe ako 70-roční, a preto podporujeme zavedenie preddôchodku,“ uviedol šéf odborov OZ Kovo Emil Machyna.

Slovenský dôchodkový systém je postavený na troch pilieroch. Prvý štátny vypláca dôchodky súčasným penzistom z peňazí vybraných odvodovým zaťažením zamestnancov. Aktuálne na Slovensku pracuje takmer 2,5 milióna ľudí, ktorých odvody nestačia na pokrytie súčasných dôchodkov v priemernej výške 415,92 eura za mesiac. Sociálna poisťovňa preto na zvládnutie vyplácania štátnych dôchodkov dostane len roku 2016 finančnú injekciu vo výške 635 miliónov eur. Celkovo sa len v tomto roku na vyplácanie všetkých typov penzií plánuje minúť 6,55 miliardy eur.

Problém prvého piliera spočíva v tom, že na rastúci počet penzistov pracuje čoraz menej ľudí. Na druhej strane štát neudrží dlhodobo vyplácať také štedré penzie ako dnes. „Na priblíženie, dnes na 1 dôchodcu platí odvody 1,6 zamestnanca a v roku 2060 to bude 0,9 zamestnanca,“ uviedol ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Tento problém sa dá riešiť prudkým zvyšovaním veku odchodu do penzie, radikálnym znížením penzií či kumuláciou vlastných úspor v súkromnom druhom a treťom pilieri. Medzi ďalšie riešenia patrí umožnenie získania slovenského občianstva kvalifikovanej pracovnej sile zo zahraničia a zavedenie odvodov na roboty.

Slovensko si pri riešení nízkej pôrodnosti vybralo cestu podpory vlastných úspor ľudí a pred jedenástimi rokmi zaviedlo druhý pilier. V ňom má dnes približne 1,5 milióna Slovákov investovaných takmer 6,77 miliardy eur. Peniaze si môžu ľudia ukladať v bezpečných dlhopisových či rizikovejších akciových a indexových fondoch. Bezpečné dlhopisové fondy sa vyznačujú nízkymi výnosmi a ich aktuálne ročné zisky sa pohybujú od 1,68 percenta do 5,26 percenta. Najväčšou výhodou týchto fondov je, že prípadné straty vzniknuté obchodovaním na finančných trhoch musia dôchodkové správcovské spoločnosti ľuďom doplatiť z vlastných peňazí. Dlhodobo oveľa vyššie zisky dosahujú akciové a indexové fondy, v ktorých však prípadné straty platia klienti druhého piliera z vlastných peňazí. Aktuálne sa práve v týchto fondoch vyskytujú najväčšie ročné straty na úrovni mínus 3,28 percenta, ale rovnako aj zisky dosahujúce 11,17 percenta za rok. Z dlhodobého hľadiska doteraz vždy najviac peňazí ľudia v priemere zarobia v indexových fondoch, nasledovaných akciovými fondmi a najnižšie výnosy majú dlhopisové fondy. Najväčším rizikom druhého piliera je v trhovom hospodárstve vždy možný krach dôchodkových správcovských spoločností.

Druhý pilier na Slovensku funguje v dvoch fázach. V prvej fáze ľudia sporia peniaze v dôchodkovej správcovskej spoločnosti a v druhej si už na penzii kúpia súkromný dôchodok od poisťovne. Na Slovensku sú dnes kombinované dôchodky vyplácané z prvého aj druhého piliera nižšie, ako keď sa človek v starobe spoliehal len na štát. Človek zarábajúci posledných desať rokov 1,3 násobok priemernej mzdy, čo je hrubý plat 1¤171 eur za mesiac, má v druhom pilieri úspory okolo 9¤568 eur. Z týchto peňazí sa dá od súkromnej poisťovne kúpiť doživotný dôchodok vo výške 27 eur a ďalších 484 eur vypláca penzistovi aj naďalej Slovenská republika. Kombinovaný dôchodok z prvého a druhého piliera tak dosiahne hodnotu 511 eur. Ak by sa ten istý človek v starobe spoliehal len na štát, mesačná penzia by dnes bola až 542 eur. V tomto prípade na vstupe do druhého piliera dôchodca každý mesiac prerobí 31 eur.

Lepší dôchodok má ľuďom na Slovensku zabezpečiť aj šetrenie peňazí v III. pilieri. Aktuálne v ňom má uložené peniaze približne 736-tisíc Slovákov. Najviac peňazí, až 1,6 miliardy eur, je uložených v takzvaných príspevkových fondov, ktoré slúžia na vytvorenie dostatočných úspor v starobe. Aktuálne ročné výnosy sa v príspevkových fondoch pohybujú v rozmedzí od 0,4 percenta do 7,41 percenta.

Takzvané výplatné fondy slúžia na vyplatenie dôchodkov z tretieho piliera a momentálne v nich je okolo 65 miliónov eur. Doplnkové dôchodkové spoločnosti v nich momentálne zhodnocujú peniaze v rozmedzí mínus 0,23 percenta až plus 1,78 percenta. Rovnakom ako pri druhom pilieri aj najväčším rizikom tretieho piliera je možný krach doplnkových dôchodkových spoločností. To riziko je rovnako ako pri druhom pilieri veľmi malé, reálne najväčším rizikom sú záporné výnosy znehodnocujúce úspory ľudí v treťom pilieri.