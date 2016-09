Írsko pripúšťa, že dane od Applu bude musieť prijať

Komisia tvrdí, že Apple bol daňovo zvýhodnený a že mu Írsko poskytlo nedovolenú štátnu pomoc. Írska vláda minulý týždeň rozhodla, že sa proti rozhodnutiu komisie odvolá a v stredu by rozhodnutie vlády o odvolaní mal prerokovať parlament.

Ministerstvo financií v krátkom vyjadrení zaslanom členom írskeho parlamentu pred zasadnutím uviedlo, že jeho daňová komisia bude musieť spomenutú sumu vybrať a uložiť ju na viazaný účet, uviedol server finančnej televízie CNBC.

Apple mal s írskou vládou uzavretú dohodu, vďaka ktorej platil výrazne nižšie dane. Európska komisia ale koncom minulého mesiaca rozhodla, že dohoda o nízkych daniach je neoprávnenou štátnou pomocou a nariadila Applu doplatiť dane plus úroky. Apple aj vláda v Dubline sa proti rozhodnutiu odvolali. Podľa Írska sú daňové otázky v kompetencii jednotlivých členských krajín, nie Európskej komisie. Írsko to tvrdí aj napriek tomu, že Apple podľa zistení komisie zaplatil v roku 2003 zo svojich ziskov vytvorených v Európe daň iba jedno percento. Do roku 2014 sa táto daň znížila na iba 0,005 percenta. Írsko má inak daň z príjmov právnických osôb stanovenú na 12,5 percenta.

„Európska komisia nie je zodpovedná za záležitosti zdanenia,“ povedal predseda rozpočtového výboru parlamentu John Paul Phelan.

Kvôli nízkym daniam získalo Írsko povesť daňového raja, to sa však stalo kontroverznou témou v dobe po vypuknutí úverovej krízy, keď krajine musela poskytnúť kvôli hroziacemu štátnemu bankrotu pomoc Európska únia. Podľa prieskumu írskej verejnoprávnej stanice RTE si mnoho obyvateľov Írska želá, aby si ich krajina udržala nízke dane, ktoré lákajú investície. Odvolanie írskej vlády proti rozhodnutiu komisie podľa tohto prieskumu podporilo 62 percent opýtaných.

„Írski občania si nakoniec uvedomujú, aké dôležité sú nadnárodné investície a pracovné miesta pre ich ekonomiku. Jedno zo šiestich pracovných miest závisí na nadnárodnom zamestnávateľovi. Je to jadro nášho ekonomického modelu a je dôležité, aby vláda tento ekonomický model bránila,“ povedal CNBC hlavný ekonóm podnikateľského združenia IBEC Fergal O'Brien.