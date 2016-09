Pochybný biznis so zlatom poškodil ľudí

Ľudia sa cítia poškodení údajnými špekulatívnymi a rizikovými obchodmi firmy. K osudu spoločnosti prispelo viac ako 300 prebiehajúcich súdnych sporov, v ktorých investori požadujú niekoľko miliónov eur ako náhradu škody. Spory sa podľa portálu investujeme.cz týkajú predovšetkým dvoch produktov: uzavretých fondov nemeckého finančného domu Shedlin a investičného zlata nemeckej firmy EVVE.

Rakúsky E&S Holding má viac ako 65 obchodných pobočiek a na Slovensku pôsobí cez spoločnosť E&S Investments Slovakia. Jej fungovanie by bankrotom rakúskej siete údajne nemalo byť ovplyvnené.

„Spoločnosť E&S HOLDING potvrdzuje, že jej dcérska spoločnosť Ertrag & Sicherheit Vermögensberatung vyhlásila insolvenciu. Spoločnosť E&S HOLDING, ako aj ďalšie spoločnosti skupiny E&S – v tuzemsku i v zahraničí – nie sú insolvenciou zasiahnuté a budú naďalej vykonávať svoju obchodnú činnosť,“ uvádza spoločnosť vo svojom oficiálnom vyhlásení. „Niekoľkým málo advokátom sa podarilo rozšíriť obavy a zneistiť investorov. Nakoniec muselo byť do konca roka vynaložených viac ako dva milióny eur na obhajobu, ako aj na súdne uznané nároky,“ priznáva firma.

E&S Investments Slovakia na Slovensku funguje na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska ako samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov. V minulom roku podľa účtovnej uzávierky vykázala tržby takmer 4 milióny eur a zisk 101-tisíc eur.

Rakúska dcéra holdingu E&S sa dostala do problémov, pretože sa podľa portálu investujeme.cz sama stala obeťou údajného podvodu so zlatom. V tejto súvislosti boli zatknutí štyria predajcovia zlata z Berlína a Kolína, kde však stále platí prezumpcia neviny. Pri domových prehliadkach v apríli boli vo firme EVVE nájdené štyri tony zlata, ale vraj len päť percent z nich je pravých. Čo sa týka spoločnosti Shedlin, tá upadla do konkurzu už koncom roka 2014. Tisíce investorov z Rakúska a Nemecka investovali do ôsmich uzavretých fondov tejto spoločnosti okolo 140 miliónov eur a zrejme ich už nikdy neuvidia.

Problémom E&S bolo, že poistenie právnej zodpovednosti sa nemalo vzťahovať na pokrytie prípadného poškodenia investorov. Poisťovňa sa bráni, že E&S svojim zákazníkom sprostredkováva vysoko špekulatívne finančné produkty a tie vraj nie sú poistiteľné.