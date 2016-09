Obchvat Bratislavy má problémy s pozemkami, začiatok stavby to nemá ohroziť

Projekt obchvatu Bratislavy v celkovej hodnote 1,9 miliardy eur, ktorý má hlavné mesto odľahčiť až o 45-tisíc áut denne, má problémy, pretože poslanci bratislavského magistrátu neschválili predaj pozemkov pod plánovaným obchvatom. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal hodil vinu na poslancov. Tí sa bránia, že primátor im predložil návrh, ktorý obsahuje zásadné právne chyby.

Nezávislý právnik po posúdení prípadu naznačuje, že zlyhal skôr primátor. "Konanie poslancov mestského zastupiteľstva sa nejaví ako snaha o vytváranie zbytočných obštrukcií,“ povedal Andrej Leontiev z advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c.

Nesrovnal poslancom na utorňajšom zasadnutí cynicky povedal, že „Bratislavčania sa im za dané rozhodnutie poďakujú“. Poslanci to vidia opačne. Pre vládu je obchvat prioritou. „Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) sa ešte v priebehu tohto týždňa stretne s primátorom mesta Ivom Nesrovnalom, aby sa informoval, prečo niektorí mestskí poslanci brzdia prípravu projektu, s ktorým pri zmene územného plánu mesta sami súhlasili, a následne sa spolu dohodli, aký bude ďalší postup,“ reagovalo v stanovisku ministerstvo dopravy.

Vo štvrtok minister Érsek informoval, že začiatok výstavby obchvatu nie je ohrozený. „Podľa informácií, ktoré som od primátora dostal, mesto v spolupráci s mestskými časťami urobia všetko pre to, aby nedošlo k vyvlastneniu. To by pripravilo mesto aj mestské časti o peniaze,“ uviedol Érsek. Potvrdil však, že proces vyvlastňovania pokračuje a štát bude pripravený na všetky alternatívy.

Za návrh na predaj pozemkov na magistráte hlasovalo len 16 z 39 prítomných poslancov. Proti boli traja poslanci, 17 poslancov sa zdržalo a traja nehlasovali. Poslanci, ktorí za návrh nehlasovali, tvrdia, že odporoval Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Sporné sú pozemky, ktoré mesto zverilo jednotlivým mestským častiam. (Viac o hlasovaní čítajte aj v správe: Mestskí poslanci neodsúhlasili predaj pozemkov pod bratislavský obchvat.)

Magistrát: Nerozumieme, prečo poslanci projekt nepodporili

Bratislavský poslanec Ignác Kolek, ktorý v utorok hlasoval proti návrhu, povedal, že pozemky môžu predať len samotné mestské časti alebo malo mesto najprv prebrať pozemky späť od mestských častí. Kolek zároveň dodáva, že vôľa poslancov je pozemky predať. Magistrát hlavného mesta však nevidí dôvod, prečo poslanci predaj pozemkov odmietli. "Skutočne nerozumieme, prečo poslanci tento materiál nepodporili. Materiál sme pripravovali aj v spolupráci s mestskými časťami, ktorých sa to týka, navyše sme mali súhlasné písomné stanoviská aj od MČ Ružinov a Podunajské Biskupice. Jarovce svoje pozemky predali Národnej diaľničnej spoločnosti priamo,“ tvrdí hovorkyňa magistrátu Ivana Skokanová.

Primátor Nesrovnal plánoval rokovať s ministrom dopravy, aby eliminoval možné škody, a bude hľadať spôsob, ako neprísť o peniaze za predané pozemky. „O ďalšom postupe budeme informovať po stretnutí s ministrom dopravy. Bez ohľadu na to, či by pozemky predalo mesto a mestské časti samostatne, alebo všetky pozemky mesto, výnos pre mesto a mestské časti by bol rovnaký. Materiál, ktorý sme predložili, bol v súlade s právnymi predpismi i štatútom hlavného mesta, a teda aj v súlade so zákonom,“ dodala Skokanová.

Právnik Leontiev predpokladá, že poslanci vychádzali zo zákona o majetku obcí a z článkov Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. "Po zbežnej analýze uvedenej problematiky usudzujeme, že poslanci bratislavského mestského zastupiteľstva pravdepodobne vychádzali pri zamietnutí predloženého návrhu na predaj pozemkov z ustanovenia §9 ods. 3 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje, že: „Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice podrobnejšie upravia v štatúte mesta, v akom rozsahu a v ktorých prípadoch podliehajú zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného do správy mestským častiam len schváleniu miestnymi zastupiteľstvami mestských častí; predtým je potrebný súhlas primátora,“ uvádza Leontiev. Podrobné posúdenie vzťahov medzi mestským zastupiteľstvom a miestnymi zastupiteľstvami by si však podľa Leontieva vyžadovalo hlbšiu analýzu.

Mesto môže prísť o dva milióny eur

Pre nepredané pozemky mesto podľa poslancov môže prísť približne o dva milióny eur. Ministerstvo dopravy podľa agentúry SITA okrem ceny za štvorcový meter ponúkalo o dvadsať percent viac peňazí pre mesto. Pre štát v prípade väčších problémov prichádza do úvahy aj vyvlastnenie pozemkov. „V zmysle platnej legislatívy je vyvlastnenie možné iba v nevyhnutnej miere, vo verejnom záujme, za primeranú náhradu a ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom,“ vysvetľuje Leontiev.

Za výkup pozemkov je zodpovedná Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá sa už pripravuje na vyvlastnenie. „V každom prípade Národná diaľničná spoločnosť dostala pokyn, aby pokračovala v príprave vyvlastnenia. Výstavba diaľnice tak v žiadnom prípade nie je ohrozená,“ informovalo vo vyhlásení oddelenie komunikácie ministerstva dopravy. „Národná diaľničná spoločnosť pokračuje vo vyvlastňovaní pozemkov a robí všetko preto, aby boli termíny dodržané,“ povedala Michaela Michalová, hovorkyňa NDS.

Pozemky pod 59,1 kilometra dlhým obchvatom mali byť vykúpené do 30. septembra tohto roku. Výstavbu štvorprúdoviek zabezpečí formou PPP projektu súkromný koncesionár, ktorým je španielska spoločnosť Cintra. Prípravné práce sa mali začať koncom leta. Stavebné práce chce koncesionár naplno rozbehnúť na jar budúceho roka.

Ak sa pri problémoch s predajom pozemkov pod obchvatom preukáže vina primátora, išlo by o ďalší jeho prešľap. Nesrovnalovi vyčítali zavádzanie SeniorPasov na bezplatnú dopravu, ktoré neskôr súd zrušil. Magistrát tiež musel vysvetľovať zničenie hniezd belorítok pod Mostom SNP a poslednou kauzou bolo, keď v auguste zmizlo 3 039 hárkov petície za zákaz hazardu v meste.