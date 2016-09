Štátna podpora startupov rastie, úspech však ešte nezaručuje

V rozbehu potrebujú najmä kapitál, ktorého sa niekedy márne domáhajú v bankách, pretože sú pre ne rizikovými klientmi. Denník Pravda sa pozrel na niektorých z nich, o ktorých písal v ich začiatkoch pred niekoľkými rokmi. Zuzana Samaj, ktorá sa do podnikania s nábytkom pustila v roku 2013 s ďalšími štyrmi kamarátmi, tvrdí, že o žiadnu podporu od štátu sa za ten čas ani neusilovali. Mentoring nepotrebujú, ako vraví, najlepšie sa učí na vlastných chybách. Ich startup Villo Design rozvíjajú popri zamestnaní, inak by na jeho rozvoj nemali peniaze. „Nemáme ani investorov, momentálne fungujeme tak, že z produktov, ktoré predáme, financujeme výrobu ďalších. Keď robíme väčšie objednávky, niečo zafinancujeme sami. Zatiaľ žiadnych investorov ani neplánujeme, radi by sme vychytali hlavne muchy, zaviedli nejaké reálne procesy a overili, že takto sa to dá. Ak by sme to skúšali s veľkými množstvami, mohli by sme vyrobiť veľmi veľkú stratu, a to zatiaľ nechceme,“ vysvetlila Samaj.

Na trh prišli s unikátnym detským nábytkom. Skladací koberec, z ktorého možno zložiť kreslo, úložný priestor či pohovku, si dali aj patentovať. Vytvorili tiež drevenú veľrybu, na ktorej sa deti môžu šmýkať, používať ju ako malý stolík či ukladať si v jej útrobách hračky. Realita im však ukázala, že sa nemôžu zameriavať na veci, ktoré nie sú využiteľné v dennodennom živote, sú drahé a nejdú tak na odbyt. "V podstate sme vymenili celé portfólio. Produkty, ktoré sme mali predtým, boli síce pekné, ale nič nebolo také, čo by si rodič musel kúpiť pre dieťa. Vždy to boli len také ,nice to have' veci.

Teraz máme primárny produkt KUKO – multifunkčný nábytok, ktorý vie byť posteľ, kolíska, malý stolík, polička, prípadne stolík pre školáka. Toto vzniklo hlavne na základe prieskumov, ktoré sme robili medzi rodičmi alebo budúcimi rodičmi. Chceli sme mať niečo, čo rodič pre dieťa musí kúpiť, a k tomu mať nejaké doplnky, ktoré sú pekné," vysvetlila Zuzana Samaj. Kým v začiatkoch chceli expandovať aj do Veľkej Británie či Nemecka, neskôr museli svoje predstavy zreálniť a „uskromniť“ sa na slovenskom trhu. „Do zahraničia sme sa pokúsili predávať. Problém však nastal vtedy, keď prišlo na dopravu. Keďže náš prvý produkt a zároveň najvýraznejší, Veľryba Vilma, je dosť veľký, nemohli sme využívať žiadne klasické spôsoby prepravy. Vtedy sa nám stalo, že zákazníkom z USA alebo Austrálie, ktorí prejavili záujem, sa cena prepravy vyšplhala na 1,3 tisíca eur, cena veľryby je 359 eur. To nás prinútilo prehodnotiť produkty, ktoré máme, a museli sme sa vybrať iným smerom,“ doplnila úspešná podnikateľka.

Keď mať dobrý nápad nestačí

Mnohým slovenským startupom, ktoré prišli s unikátnymi nápadmi, sa nepodarilo prekonať počiatočné neúspechy skúšania, čo funguje a čo už nie. Za posledné tri roky zaniklo na Slovensku okolo 800 startupov. Jeden z príkladov je startup Goldee. Jeho cieľom bolo v roku 2012 vytvoriť stmievač svetla ovládaný mobilom (smart dimmer), čo sa mu podarilo. Krátko nato však prišli na trh farebné smart žiarovky, preto museli v Goldee začať odznova. Chceli vytvoriť smart Controller, ktorý by takéto žiarovky integroval. Už bol rok 2013, keď sa im podarilo vytvoriť funkčný prototyp, no nestačil pre masovú výrobu produktu. Startup sa sčasti financoval formou crowdfundingu. V praxi to znamená, že nielen investori, ale aj verejnosť kupujú „mačku vo vreci“, teda produkt, ktorý ešte nie je reálne na trhu, je len v štádiu vývoja. Goldee takto vyzbieral od budúcich zákazníkov takmer 200-tisíc dolárov. Startup krátko nato, aj pre interné rozpory, skrachoval.

Podpora nielen od štátu

V návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok sa uvádza, že rezort hospodárstva vyčlení vyše 94 miliónov eur na rozvoj priemyslu a podnikania na Slovensku. V tejto položke je zahrnutá aj pomoc pre tieto inovatívne podniky. Veľká časť peňazí by mala prísť z eurofondov. Mladí by tak mali dostať finančnú injekciu na mentoring, teda lektorov a koučov, ktorí im pomôžu v začiatkoch podnikania. Ak pôjde o firmy, ktoré sú na trhu maximálne tri roky, môžu požiadať aj o podporu, ak chcú vycestovať na medzinárodnú startupovú konferenciu či podujatie. Dotácia by im mala vykryť cestovné náklady či výdavky na ubytovanie. Na tieto aktivity by malo v budúcom roku ísť podľa Koncepcie pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému zhruba 2,5 milióna eur zo štátneho rozpočtu. Vláda začínajúcim podnikateľom umožní od nového roka zakladať aj tzv. jednoeurové akciovky. Nová legislatíva má zlepšiť prístup startupov ku kapitálu. Ide o novú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti. Takáto zjednodušená akciovka bude môcť vydávať cenné papiere, teda akcie aj podnikové dlhopisy s rôznymi právami, čo má uľahčiť vstup investorov do startupov, ako aj ich prípadný výstup.

Okrem podpory štátu sa mnohé banky, firmy, inštitúcie či neziskové organizácie zapájajú do podpory začínajúcich podnikateľov. Jednou z nich je aj dobrovoľná nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia, ktorá združuje mladých lídrov a podnikateľov. Tento rok po prvýkrát zorganizovala súťaž Slovak Student Startup Cup 2016 , ktorej je denník Pravda hlavným mediálnym partnerom. Ide o celoslovenskú súťaž študentských – vysokoškolských startupov. Dnes v Bratislave vyhlásia víťazov v piatich kategóriách, a to veda a medicínske technológie, mobilné technológie a web, produktové (výrobkové) inovácie, finančné inovácie, zdieľaná ekonomika (cloudové služby, online služby).

Absolútny víťaz postúpi do celosvetového finále University Startup World Cup v Dánsku, konkrétne v Kodani, kde je jeden z najlepšie prepracovaných ekosystémov startupov v Európe. „Chceme motivovať ďalších študentov k výnimočným výkonom. V nominovaných je možnosť vidieť vysoký ľudský potenciál tak pre ďalšiu prácu na akademickej pôde, vo vedecko-výskumnej činnosti, v štátnej správe, ako aj v rámci súkromnej firmy,“ povedal Marián Meško z neziskovej organizácie Junior Chamber International – Slovakia. Pojem startup sa až teraz dostal aj do zákona. Ten po novom definuje startup ako novú, technologicky orientovanú firmu, ktorá vzniká za určitých špecifických podmienok v súvislosti s tvorbou nového produktu alebo služby.