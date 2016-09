Zahraničný obchod bol v prebytku takmer 60 miliónov eur

Doba splatnosti slovenských firiem je v priemere medziročne o dva dni dlhšia. Kým v roku 2015 to bolo 40 dní, aktuálne vzrástol tento údaj na 42 dní.

08.09.2016 07:00

Číňania sa nevzdávajú myšlienky investovať do obrovského projektu na Slovensku. Zatiaľ však márne hľadajú, do čoho by peniaze vložili.