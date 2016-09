Úvery by mohli koncom roka opäť zlacnieť

„Očakávame, že ďalšie kroky sa podniknú v decembri, keď vidíme priestor na ďalšie zníženie úrokov a predĺženie programu nákupu aktív o ďalších šesť mesiacov. Európska centrálna banka tiež zváži možnosť nákupu dlhopisov bánk,“ povedala pre agentúru Reuters ekonómka americkej investičnej banky Morgan Stanley Elga Bartschová.

Práve Európska centrálna banka je zodpovedná za súčasné nízke úroky na Slovensku. Jej guvernéri totiž v marci 2015 odsúhlasili kvantitatívne uvoľňovanie, voľne označované ako tlačenie peňazí. Aktuálne sa do ekonomík 19 štátov používajúcich spoločnú menu euro každý mesiac napumpuje 80 miliárd eur. Celkovo sa má v ekonomike ocitnúť až 1,74 bilióna nových eur. „Predpokladáme, že súčasné úrokové sadzby sa budú ešte dlho nachádzať na súčasnej alebo ešte nižšej úrovni,“ uviedol včera Mario Draghi, prezident Európskej centrálnej banky (ECB).

Na Slovensku možno pozorovať razantné znižovanie úrokov už viac ako rok. Aktuálne nízke mesačné splátky si klienti bánk môžu na dlhé obdobie zaistiť fixovaním úrokov na 5 až 10 rokov. Takýto prístup odporúčajú aj finanční sprostredkovatelia. Na jednej strane fixovaním úrokov získajú ľudia dlhodobú istotu nízkych mesačných splátok. Na druhej strane očakávaný razantný impulz na ešte väčšie zlacnenie úverov už v decembri 2016 môže žiadateľom o úver či hypotéku ušetriť oveľa viac peňazí ako dnes.

Európska centrálna banka peniaze do ekonomiky dostáva nákupom štátnych dlhopisov a cenných papierov firiem. Na trhu tento zásah spôsobil, že aj súkromné firmy si dokážu požičať za záporné úroky, čo znamená, že musia vrátiť menej, ako si požičali. „Nemecká firma Henkel známa výrobou pracích práškov, kozmetiky či lepidiel, predala dvojročné dlhopisy v objeme 500 miliónov eur s výnosom do splatnosti mínus 0,05 percenta,“ priblížil analytik J&T Banky Stanislav Pánis. V prípade nemeckého výrobcu pracích prostriedkov ide o historicky prvé firemné dlhopisy neemitované štátnou spoločnosťou. Tlačenie peňazí tiež do mínusu zrazilo úroky bezpečných nemeckých dlhopisov.

Analytici americkej investičnej banky Morgan Stanley očakávajú nákup bankových dlhopisov pre súčasné problémy európskych bánk. Na starom kontinente je totiž ohrozená systémovo najdôležitejšia nemecká banka Deutsche Bank. Jej prípadný krach by vo svete mohol vyvolať rovnakú krízu ako pád americkej banky Lehman Brothers v roku 2008. Navyše podľa súčasných pravidiel banku nemôže zachrániť prosperujúca nemecká vláda. Ako prvý sa totiž na záchranu musia zložiť akcionári a majitelia dlhopisov Deutsche Bank. Paradoxne, práve tvrdé pravidlá na ochranu daňových poplatníkov robia nemeckej banke problémy pri získavaní finančných zdrojov. Nákup bankových dlhopisov zo strany ECB je preto najelegantnejším riešením. Ak k nemu ECB pristúpi, finančné domy v Európe získajú dostatok super lacných peňazí na poskytovanie úverov.

Aktuálne sú priemerné úroky pri hypotékach vo výške 1,81 percenta. Ešte pred dvoma mesiacmi banky hypotéky v priemere predávali za ročný úrok 1,69 percenta. Analytik tento nárast pripisuje práve masívnejšiemu využívaniu dlhšej fixácie úrokových sadzieb. „Finančný poradcovia odporúčajú ľuďom dlhšie fixovanie úrokových sadzieb, a práve to podľa mňa stojí za štatistickým rastom priemerných úrokových sadzieb. Hypotéky s úrokmi fixovanými na 5 až 10 rokov sú drahšie ako hypotéky s trojročnou fixáciou,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Finančný Kompas Maroš Ovčarík. Ten ľuďom odporúča dlhodobú fixáciu. „Dnes je predpoklad, že úroky pôjdu ešte dole, ale nikto nevie povedať, čo bude o desať rokov. Zafixovaním úrokov na takto dlhé obdobie ľudia získajú istotu nízkych mesačných splátok na pomerne dlhý čas,“ dodal Ovčarík.

Hypotéka vo výške 100– tisíc eur splatná o 30 rokov má pri úroku 1,81 mesačnú splátku 255 eur. Pri fixovaní úrokovej sadzby na 3 roky má klient banky istotu takto nízkych mesačných splátok len počas 36 mesiacov. Potom môžu ísť úroky hore, ale aj dole v závislosti od politiky Európskej centrálnej banky. Ak sa klient rozhodne fixovať hypotéku vo výške 100-tisíc eur na 10 rokov, aktuálne ju môže získať s ročným úrokom 2,8 percenta. V takom prípade bude mesačná splátka hypotéky 288 a za istotu dlhodobo nízkych úrokov zaplatí klient banke každý mesiac 33 eur navyše.