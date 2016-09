Slovenské elektrárne chcú odstaviť elektráreň Nováky

„Ak nedôjde k zmene navrhnutej vyhlášky, budeme nútení odstaviť elektráreň Nováky a požiadať ministerstvo hospodárstva o zrušenie povinnosti vyrábať elektrinu z domáceho hnedého uhlia vo všeobecnom hospodárskom záujme od 1. januára 2017,“ uviedli Slovenské elektrárne v pripomienkovom konaní k novej vyhláške o cenovej regulácii v elektroener­getike.

Ako uviedla pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa Slovenských elektrární Janka Burdová, regulačný úrad zatiaľ ich pripomienky neakceptoval. Rokovania s kompetentnými štátnymi orgánmi však podľa nej stále prebiehajú. „Od ich výsledku sa budú odvíjať ďalšie rozhodnutia spoločnosti ohľadom budúcnosti elektrární Vojany a Nováky. Naše interné expertné skupiny pripravujú návrhy možných riešení,“ konštatovala Burdová.

Elektrárne Nováky vyrábajú elektrinu najmä z doma vyťaženého uhlia. Aj keď nejde o ziskový biznis, musia tak robiť v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR za účelom podpory slovenského baníctva. Ten, kto vyrába vo všeobecnom hospodárskom záujme, má od štátu nárok na rozdiel medzi výnosmi a všetkými nákladmi za poskytované služby. Stratovú výrobu elektriny z uhlia na Slovensku tak kompenzujú elektrárňam všetci odberatelia elektriny vo svojich koncových cenách. Počas minulých rokov sme na podporu baníctva dali ročne zhruba 90 miliónov eur.

Podľa novej vyhlášky by sa však výška doplatku od spotrebiteľov elektriny na podporu domáceho baníctva mala znížiť od nového roka na približne 70 miliónov eur. „Úrad do vzorca pre výpočet nezahrnul napríklad náklady na opravy a údržbu, investičné náklady na nevyhnutné rekonštrukcie, ale aj ďalšie náklady vyplývajúce z produkcie skleníkových plynov, regulované náklady za prístup do distribučnej sústavy, náklady na vodu a energie či náklady na mazut,“ uviedli Slovenské elektrárne, ktoré už pri 90 miliónovom doplatku hovorili o vyrobenej strate, vo svojom mesačníku.

Závod Elektrárne Nováky so sídlom v Zemianskych Kostoľanoch sa nachádza v blízkosti Nováckych uhoľných baní. Okrem výroby a dodávky elektrickej energie zabezpečujú Elektrárne Nováky dodávku horúcej vody na vykurovanie miest Prievidza, Nováky, Zemianske Kostoľany ako aj pre priemyselné a iné organizácie. Elektrárne pracujú v elektrizačnej sústave v základnom a pološpičkovom režime. Výstavba Elektrárne Nováky, časť ENO A, začala v roku 1949 a prvý z turbogenerátorov uviedli do prevádzky v roku 1953. Kombinovaný výkon ENO A je v súčasnosti 46 megawattov. V rokoch 1963 až 1976 postavili štyri bloky ENO B, každý má výkon 110 megawattov a okrem hnedého uhlia v posledných rokoch prešli aj na spaľovanie drevnej štiepky. V súčasnosti svojím inštalovaným výkonom 266 megawattov predstavujú približne 6 % inštalovaného výkonu akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne.